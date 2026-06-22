Lawson rechaza la narrativa "falsa" sobre su salida de Red Bull: "fingí que nunca había pasado"

Liam Lawson ha rechazado rotundamente las sugerencias de que su repentina degradación de Red Bull fuera una medida de protección debido a problemas de fortaleza mental, calificando la narrativa pública sobre su salida como completamente falsa.

El neozelandés soportó una etapa difícil y muy breve en Red Bull junto al cuatro veces campeón Max Verstappen, que solo duró dos fines de semana de carrera al comienzo de 2025.

Hablando en el pódcast High Performance, Lawson se sinceró sobre la dura realidad de la degradación.

"Intenté [no dejar que me afectara] tanto como fuera posible, incluso fingí que nunca había pasado", explicó Lawson. "Pasé dos carreras allí, y la forma en que ocurrió todo fue tan loca que honestamente pensé: simplemente voy a fingir que nunca estuve allí."

En cambio, Lawson señaló una falta de preparación y una apuesta con la configuración del coche en China que al final salió mal.

"Déjenme decir, en primer lugar, que siempre se puede hacer un mejor trabajo. Así que miro esas dos carreras, si quiero reflexionar sobre ellas, y lo hice en ese momento, podría haber hecho un mejor trabajo en algunos aspectos, pero en ese momento lo hice sin pruebas Hice medio día antes de la temporada, e incluso entonces, nuestras pruebas de Baréin también se vieron muy comprometidas. Tuvimos algunos problemas, y simplemente llegué al primer fin de semana muy poco preparado.

"Simplemente seguía diciéndome a mí mismo que ya lo resolvería, que estaría bien. Creo que todos confiamos en nosotros mismos, pero con lo apretado que estaba, especialmente el año pasado, estaba tan ajustado que si estoy a tres décimas de Max, quedo fuera en la Q1, prácticamente. Está todo muy ajustado."

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Añadió: "Pero fue la preparación en la que no creo que hiciéramos un buen trabajo en absoluto. Pero quizá yo también podría haber hecho un mejor trabajo. Y luego en Melbourne, me perdí la FP3 por un problema de motor, cuando habíamos planeado hacer dos tandas con neumáticos blandos antes de la clasificación. Así que llegué a la clasificación sin haber rodado con neumáticos blandos, y luego cometí errores.

"Y ahí es donde, OK, entré poco preparado, pero intenté compensarlo y bloqueé, me salí, algo que nunca hago. Fueron simplemente errores tontos que nunca cometo. Eliminado, y luego estoy empezando la carrera desde atrás.

"Luego fuimos a China, y era un fin de semana sprint. Nunca había pilotado allí y fue el mismo tipo de situación, intentando simplemente compensar la falta de preparación y pequeños errores.

"Habíamos hablado básicamente de probar algo bastante salvaje en el coche para darme algo de comodidad, pero también porque en ese momento colectivamente no estábamos nada contentos con el coche. Max no estaba contento. Todo el mundo estaba como: 'Esto no está funcionando, y necesitamos probar algo bastante radical aquí.'

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"Y entonces todos tuvimos una reunión el sábado por la noche, y se decidió, yo estaba de acuerdo porque la idea era probar algo bastante loco, pero podría ayudar a dar una dirección a Liam y al equipo de cara al futuro para hacer este coche un poco más fácil de conducir. Decidimos: 'OK, salgamos desde el pitlane y básicamente cambiemos radicalmente un coche.' Hicimos un cambio enorme que nunca harías en un fin de semana de carrera, como un cambio normal multiplicado por 10.

"Intentando sacar el mismo equilibrio del coche, solo que de una manera muy diferente. Un coche más fácil de conducir, un coche más estable de conducir. Pero es un tiro al aire, e incluso si funciona, la probabilidad de que funcionara durante una carrera era muy baja. Y yo sabía todas estas cosas, pero se me propuso como: 'Esto te va a ayudar para el futuro, y esto nos va a dar un poco más de dirección. Vamos a probar esto. Sales último en la carrera, ya está hecho de todos modos. Probemos algo, y esto te ayudará.'"

El experimento resultó desastroso, degradando gravemente los neumáticos delanteros y arruinando su ritmo de carrera.

"Así que lo usé. Fue horrible para esta carrera. El coche era muy difícil de conducir y simplemente destrozó los neumáticos y arruinó nuestra carrera."

Liam Lawson, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Después de la segunda ronda de la temporada en China, Lawson descubrió que había perdido su asiento en Red Bull y que regresaría a Racing Bulls para el Gran Premio de Japón.

"Este rendimiento [en China] fue luego utilizado en mi contra, lo cual, independientemente de las dos carreras, dos carreras en dos pistas en las que nunca he estado en una temporada así. No lo aceptaré. No se me puede juzgar por eso. Es un deporte muy de equipo. Todo el mundo está trabajando junto. Obviamente, eso no fue lo que sentí cuando pasó."

Circularon rumores en el paddock de que la dirección de Red Bull había intervenido para protegerlo de la inmensa presión del asiento puntero. Lawson, sin embargo, lo ha negado rotundamente.

"Todo el asunto se presentó como si yo estuviera luchando mentalmente y todo eso, y como si lo estuvieran haciendo para protegerme", explicó. "Sinceramente, eso no podría estar más lejos de cómo fueron realmente las cosas."