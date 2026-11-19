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Lawson asegura que casi no dudó de su continuidad en la F1 para 2027 tras renovar con Racing Bulls

Liam Lawson fue anunciado la semana pasada como piloto de Racing Bulls para la F1 2027 pese a que el protegido de Red Bull Nikola Tsolov impresionó como debutante en F2

Ed Hardy

Publicado: 19 nov 2026, 6:27

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Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Liam Lawson confirmó que tuvo muy pocas dudas sobre su permanencia en la parrilla de la Fórmula 1 para 2027 tras renovar recientemente su contrato con Racing Bulls.

El piloto de 24 años y su compañero novato, Arvid Lindblad, fueron anunciados el jueves pasado como la dupla titular de la escudería italiana para la próxima temporada después de una campaña 2026 muy sólida.

Lawson marcha noveno en el campeonato de pilotos con 89 puntos —la mejor cosecha de su carrera—, frente a los 38 de Lindblad en el undécimo puesto, lo que deja a Racing Bulls bien encaminado para finalizar quinto en constructores a falta de tres rondas.

Aunque el segundo año de Lindblad se daba prácticamente por hecho, persistían las incógnitas sobre el futuro de Lawson debido a la filosofía histórica de Racing Bulls de formar al siguiente talento junior de Red Bull.

Ese papel corresponde a Nikola Tsolov, quien ocupa el segundo puesto en la Fórmula 2 y podría haber aspirado a algo más que el rol de piloto de reserva que asumirá el próximo año si Lawson hubiera tomado otro rumbo.

Sin embargo, al ser consultado en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana sobre si llegó a dudar de su continuidad en 2027, Lawson respondió: "En realidad no. Si miro hacia el año pasado, siento que sí le daba muchas vueltas al tema".

"Siempre tienes muchas dudas, especialmente cuando las cosas no van bien. Pero siento que para nosotros este año todo ha sido bastante sólido en todos los aspectos".

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Las cosas han salido muy, muy bien para nosotros como equipo. Hemos tenido un auto competitivo en todos los circuitos y siento que hemos ejecutado bien casi cada fin de semana".

"Así que no sentí que me costara encontrar una razón para quedarme, aunque obviamente piensas en ello y se habla mucho del tema".

"Pero más que nada intenté sacar ese tipo de pensamientos de mi cabeza tanto como pude y simplemente concentrarme y disfrutar manejando el auto. Siento que logramos hacerlo".

Lawson también señaló que, si bien la escudería hermana de Red Bull suele apostar únicamente por debutantes o pilotos de segundo año, el propio neozelandés sigue siendo relativamente inexperto con 55 Grandes Premios disputados.

Aunque ha competido tanto para Red Bull como para Racing Bulls desde su debut en la F1 en 2023, 2026 representó apenas su segunda temporada completa, por lo que el equipo tampoco está contradiciendo del todo su filosofía habitual.

No obstante, eso no significa que busque echar raíces a largo plazo —todo apunta a que Tsolov recibirá el ascenso en 2028—, sino que la prioridad era mantener el impulso para darle al equipo el mejor resultado de su historia, superando el sexto lugar alcanzado en cuatro ocasiones anteriores.

"Al menos este año, el enfoque ha estado claramente puesto en asegurar este quinto puesto y proyectarnos hacia el próximo año", añadió Lawson.

Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Todos nosotros estamos aquí intentando ganar en este deporte. Obviamente no tengo idea de lo que pasará en el futuro, pero hacia allá es hacia donde todos trabajamos".

"Técnicamente este año es mi segunda temporada completa en la Fórmula 1, así que siento que todavía no tengo una experiencia enorme como piloto de F1, pero evidentemente me siento mucho mejor en esta segunda mitad del año y voy mejorando con el rodaje".

"De cualquier manera, en el futuro, cuando estás en este equipo, ya sea para dar el salto a Red Bull o a otro lugar, la progresión natural es terminar moviéndote hacia otro lado".

"Es justo decir que no busco terminar mi carrera en VCARB, pero en este momento tenemos un gran auto y hemos hecho una muy buena temporada".

"Así que estoy tratando de exprimirle el máximo a cada fin de semana y mantener esa dinámica; ahora tengo la oportunidad de seguir haciéndolo el próximo año y eso es lo que intentaré".

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