Lawson y Lindblad sorprenden a los aficionados en un vuelo de aerolínea de bajo costo
Los compañeros de equipo de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, regresaron a casa desde el Gran Premio de Bélgica en un vuelo económico de easyJet.
Tras el Gran Premio de Bélgica, se vio a los compañeros de equipo de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad, regresando a casa en un vuelo de easyJet.
La Fórmula 1 suele asociarse con viajes de lujo, servicios VIP y jets privados. Sin embargo, los dos pilotos de Racing Bulls optaron por una opción más económica tras la carrera en Spa-Francorchamps.
Lawson compartió una selfie junto a su compañero de equipo novato en su historia de Instagram, con el sencillo pie de foto "Un saludo a easyJet", y el momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales.
"Vaya, ¿qué probabilidades hay de encontrarse con dos pilotos de F1 en un vuelo comercial?", comentó un aficionado en un subreddit mientras que otro añadió: "Me encanta que haya más cosas así. Bien por estos dos chicos".
"Me encanta todo esto: que vuelen juntos y que lo hagan con una aerolínea más económica. A medida que avanza la temporada, este equipo me gusta cada vez más", publicó otra persona.
Otros bromeaban diciendo que el límite de gastos había entrado en juego. "VCARB debe de estar peligrosamente cerca de superar el límite de gastos ", se leía en otro comentario, y alguien más escribió: "Si hay más restricciones en el límite de gastos, acabarán volando con Ryanair".
Otros comentarios incluían: "Y luego hay quienes usan su jet privado como si fuera un patinete" y "En mi opinión, muy respetable . Los jets privados están acabando con nuestro planeta".
Tras comenzar la carrera desde la séptima y la novena posición, Lindblad y Lawson terminaron noveno y duodécimo, respectivamente. "Creo que cada fin de semana me siento más cómodo y soy más competitivo", declaró Lindblad a Sky Sports F1 tras sumar dos puntos para el equipo. "Sin duda, este ha sido un fin de semana completo.
"Probablemente diría que el último fin de semana que fue tan completo fue el de Canadá, donde, por desgracia, no pude disputar la carrera. La verdad es que no lo sé, para ser sincera, pero diría simplemente que cada vez que me subo al coche, me siento mejor. Los ingenieros y yo nos llevamos muy bien y nos entendemos a la perfección.
"Estoy disfrutando mucho de este momento. El equipo está haciendo un trabajo excelente para seguir mejorando el rendimiento del coche y eso se nota en la pista".
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