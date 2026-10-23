Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La sentencia de Lawson sobre Alpine y el aviso de Lindblad: "Necesitan un resultado especial"

El neozelandés destacó las decisiones y el aprovechamiento de las oportunidades como claves en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores. Lindblad considera que Alpine necesita "un resultado especial" para recortar la diferencia.

Federico Faturos Filip Cleeren

Publicado: 23 oct 2026, 12:59

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Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Liam Lawson cree que la ventaja que Racing Bulls construyó sobre Alpine en las últimas carreras responde principalmente a una mejor ejecución de los fines de semana, incluso en circuitos donde la escudería de Enstone tuvo más velocidad.

El neozelandés explicó el jueves en Austin que su equipo supo convertir las oportunidades en puntos y tomar decisiones acertadas en momentos determinantes. Para Lawson, ese trabajo ha marcado la diferencia en la batalla por la quinta posición del campeonato de constructores, donde el equipo de Faenza tiene una ventaja de 32 puntos.

"Creo que es exactamente eso, sinceramente. Ha habido bastantes carreras en las que realmente no hemos sido tan rápidos, pero hemos sumado más puntos", señaló.

Lawson reconoció que Racing Bulls se benefició de las circunstancias en Bakú, aunque diferenció aquella carrera del trabajo realizado en las siguientes citas.

"En Bakú tuvimos suerte, el equipo tuvo suerte, y creo que, fuera de eso, hemos hecho un muy buen trabajo. En Malasia fueron más rápidos que nosotros y nosotros pusimos los neumáticos correctos en el auto", explicó.

Lawson destaca las decisiones de Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El piloto también incluyó a Singapur entre los ejemplos de cómo Racing Bulls consiguió sacar provecho de su rendimiento. En Marina Bay, consideró que la pelea con Pierre Gasly quedó condicionada desde la primera curva, aunque también destacó la fortaleza de su auto durante la carrera.

"Estábamos muy, muy cerca en ritmo, pero la carrera quedó prácticamente definida en la primera curva con Pierre. Así que creo que durante la carrera también fuimos más fuertes", sostuvo.

Para Lawson, esa capacidad para aprovechar los recursos disponibles ha sido una de las virtudes del equipo durante la temporada.

"Creo que simplemente hemos tomado muy buenas decisiones este año y hemos ejecutado bien con lo que teníamos", resumió.

Lindblad: Alpine necesita "un resultado especial"

Arvid Lindblad, por su parte, coincidió en que Racing Bulls llega a la siguiente etapa del campeonato en una posición favorable. Aunque la lucha continúa abierta, el novato de la F1 2026 considera que la diferencia acumulada permite concentrarse en el trabajo propio.

"Sabemos que ahora tenemos una buena ventaja, así que, siendo realistas, necesitan un resultado especial para poder recortarla", afirmó en referencia a Alpine.

El objetivo, según Lindblad, será mantener una ejecución ordenada y estar preparado para aprovechar cualquier oportunidad que aparezca por delante.

"Queremos hacer bien lo básico, concentrarnos en nuestro trabajo y, si pasa algo adelante, estar ahí para aprovecharlo. Creo que ahora estamos en una buena posición para centrarnos en lo nuestro e intentar no inventar demasiado", explicó.

Consultado sobre las posibilidades de Racing Bulls en el Circuito de las Américas, Lindblad evitó anticipar un nivel de competitividad concreto, aunque destacó la regularidad del auto en distintos trazados.

"Sinceramente, creo que hemos estado bastante bien en casi todos los circuitos. Solo en los que tienen rectas muy largas, muy sensibles a la potencia, como Monza y Bakú, no estuvimos tan bien por algún motivo. Pero, fuera de eso, creo que hemos sido bastante buenos", indicó.

El equipo contará además con una actualización para el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, un elemento que Lindblad espera que contribuya a sostener esa competitividad.

"Obviamente tenemos una mejora aquí, que debería ayudar. Así que veremos", concluyó.

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