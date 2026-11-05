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Lawson complica a Red Bull: su gran 2026 abre dudas sobre los planes para 2027

Liam Lawson ha tenido un rendimiento constante esta temporada, pero aun así sigue amenazado por Nikola Tsolov por un asiento en 2027

Benjamin Vinel

Publicado: 5 nov 2026, 3:09

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En lo que va de 2026, Liam Lawson ha sido un claro destacado en la zona media de la Fórmula 1.

Lawson ha sumado 83 puntos hasta ahora, casi el doble que los 42 del segundo mejor, Pierre Gasly, y eso ni siquiera se debe a su etapa en Red Bull, durante la cual apenas anotó más puntos por carrera que con Racing Bulls (4,67 frente a 4,31).

Aun así, hay una posibilidad considerable de que Lawson pierda su asiento en el equipo con sede en Faenza —y en la parrilla de F1 por completo— para la temporada 2027.

El aspirante al título de Fórmula 2 Nikola Tsolov emergió como favorito para el segundo asiento de Racing Bulls al conseguir nada menos que seis victorias en las primeras 14 carreras de la temporada 2026, pero su ritmo de clasificación no ha sido tan bueno como el de sus principales rivales y no ha logrado subir al escalón más alto del podio en las últimas 11 pruebas.

Aun así, el búlgaro de 19 años está a solo siete puntos del líder del campeonato, Rafael Camara —quien debutará en F1 con Haas este fin de semana en el GP de Brasil—, por lo que todavía tiene opciones reales de título.

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Mientras tanto, con la sólida campaña de debutante en F1 de Arvid Lindblad, el tiempo de Lawson en Faenza parecía destinado a terminar. Pero, después de verse superado por cada uno de sus compañeros de equipo hasta ahora —Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Isack Hadjar—, Lawson ha tenido la ventaja sobre Lindblad.

En clasificación, Lawson lidera su duelo directo 12-6, con una ventaja de 0,072 s descontando la poco representativa sesión de Melbourne; eso es 9-5 y una diferencia de 0,027 s sin la clasificación sprint. Más interesante aún, es de media 0,141 s más rápido que su compañero en ritmo de carrera.

Y durante el último mes, Lawson ha demostrado ser no solo competitivo, sino también una apuesta segura. En clasificación, no ha sido superado por méritos propios, rodando de media 0,257 s más rápido, desde que regresó a Racing Bulls tras su etapa de tres rondas en Red Bull, sustituyendo a Isack Hadjar.

El neozelandés ha sumado 24 puntos en los últimos cuatro grandes premios, más que Hadjar y George Russell. Perjudicado por una penalización en parrilla en Malasia y una colisión con Oscar Piastri en México, Lindblad solo ha sumado uno en ese periodo.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La próxima decisión de Red Bull para 2027 puede depender de una simple pregunta: ¿sugieren las recientes actuaciones de Lawson que algún día podría merecer otra oportunidad en el equipo principal?

Si es así, Tsolov quizá tenga que esperar su momento, tal vez en Super Formula, donde varios otros jóvenes de Red Bull compitieron tras graduarse de GP2/F2. Esa vía llevó a la F1 a Pierre Gasly y al propio Lawson.

Pero si Red Bull no ve un camino realista de regreso a Milton Keynes para Lawson, por difícil que sea ignorar su rendimiento actual, entonces mantenerlo en Racing Bulls no tendrá tanto sentido, y Tsolov podría tener su oportunidad de brillar.

Y con cada llegada en los puntos, Lawson recibe la misma pregunta sobre su futuro. En el encuentro con los medios posterior a la carrera en México, le volvieron a preguntar si era una pena que su asiento siguiera siendo una cuestión incierta pese a la ‘enorme’ diferencia con Lindblad.

“Obviamente es una enorme pena, pero es algo con lo que simplemente tengo que lidiar en este momento”, respondió. “Obviamente intento hacer todo lo que puedo cada vez que me subo al coche de carreras”.

Veamos si eso será suficiente.

Información adicional de Kevin Hermann

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