Latifi sabe que necesita más que una Q3

Latifi logró llegar a la Q3 por primera vez en su carrera en la F1, pero luego tuvo una salida de pista en su primera vuelta rápida del segmento final de la clasificación.

Debido a la sospecha de daños en su coche, posteriormente no registró un tiempo de vuelta rápida, por lo que tuvo que conformarse con el décimo puesto.

De todas formas, el resultado es importante para Latifi después de un año en el que le viene costando adaptarse al FW44, lo que ha generado rumores sobre su futuro en Williams.

El canadiense dijo que llegar a la Q3 era bueno para su confianza, pero admitió que tiene que seguir haciendo buenas actuaciones.

"Realmente no me da más, digamos, alivio o comodidad", dijo. "Quiero decir que, naturalmente, es una inyección de confianza, y es positivo".

"Y sé que soy capaz de estas actuaciones, y podría conducir tan rápido como necesito para saber que merezco estar en la F1 cuando las cosas van bien".

"Lo vimos el año pasado en muchas ocasiones y vemos lo que George [Russell] está haciendo este año en un coche mucho más competitivo. Las cosas no han ido bien este año, no es ningún secreto. Y, de nuevo, esto genera algo de confianza. Impulso es tal vez una palabra fuerte, porque es un buen resultado".

"No me refiero a la Q3 en todas las carreras, porque eso es poco realista, pero lo que se necesita es un buen rendimiento constante, y no sólo un destello. Espero que esto no sea un destello, lo veremos después de las próximas carreras".

"Pero eso es lo que se va a necesitar. Así que no creo que haya mucho alivio en este resultado, pero obviamente me llevo una gran satisfacción".

Nicholas Latifi, Williams Racing Photo by: FIA Pool

Latifi dijo que la sesión en mojado había funcionado bien y que su equipo había tomado las decisiones correctas.

"Siempre se siente mejor, como estoy seguro de que George podría atestiguar el año pasado también, cuando sabes que lo estás haciendo en un coche que realmente no debería estar allí. Y esperas que cuando llueva se presenten las oportunidades".

"Las cosas se sentían bien al salir de los boxes. Esperas que cuando te sientas bien, el tiempo por vuelta se traduzca en ser bueno también, lo cual no ha sido siempre el caso en lo que va de año para mí".

"Así que, obviamente, eso fue bueno, y sólo tratas de construir en ese ritmo. Y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo colocándome en un buen lugar en la pista. Y creo que eso también fue crucial".

"En la Q2 vimos que era importante dar esas vueltas pronto cuando el tiempo cambiaba. Así que, obviamente, ellos también hicieron un gran trabajo, y yo di las vueltas en el momento en que lo necesitaba".

Respecto a su salida de pista en la Q3, dijo: "En ese momento ya habíamos conseguido algo que creo que era mejor de lo que podíamos esperar. Y creo que, siendo realistas, conseguir mucho más que eso siempre iba a ser complicado".

"Y arriesgué, sabiendo que no podía ser peor que P10. Obviamente, las condiciones eran mucho, mucho peor hasta ese punto".

"Incluso al final de la Q2, estaba luchando para mantener el coche en la pista con más agua acumulada en ciertos lugares. Así que, sí, fue complicado. Esa es, obviamente, la única parte frustrante de la sesión para mí".

"Creo que debo haber tenido algún daño después, porque el coche era muy inestable. Y si hacía un tiempo de vuelta era para ser décimo. Así que creo que nos limitamos a entrar a boxes para no arriesgar nada más".

En contraste, el compañero de equipo de Latifi, Alexander Albon, tuvo una tarde frustrante con la versión actualizada del FW44, encontrándose en la 16° posición después de no poder conseguir una vuelta rápida al final de la Q1.

"Estoy más frustrado que enfadado", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su sesión. "Deberíamos haber entrado en la Q2 y, en realidad, quizá incluso en la Q3. Solemos ir bastante bien en estas condiciones y cada vez que salimos a pista solemos estar entre los 10 primeros".

"Intentamos hacer una vuelta de enfriamiento antes de la última vuelta para tratar de poner todo en la mejor ventana, pero creo que la pista estaba demasiado húmeda y fría para poder hacer una".

"En mi última vuelta tenía menos agarre que en las anteriores: la pista estaba más seca, pero el agarre era menor".

"He perdido toda la temperatura. Creo que si lo hubiéramos hecho un poco más sencillo para nosotros, podríamos haber entrado en la Q2".