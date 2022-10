Latifi entiende que Williams no le renueve para la F1 2023

Williams y Latifi acordaron separar sus caminos al final de la temporada 2022, ya que el canadiense no ha podido mostrar la progresión mostrada la temporada pasada y aún no ha logrado sumar puntos este año.

De este modo, se pondrá fin a la etapa de Latifi como piloto de Williams después de tres temporadas, mientras la escudería de Grove considera las opciones para acompañar a Alex Albon en el equipo para 2023.

Al explicar la decisión de Williams, el piloto de Toronto dijo que el equipo había llegado a la conclusión de no mantenerlo después de Monza, pero que el veredicto llegó después de evaluar las últimas carreras, y no en respuesta al gran papel de Nyck de Vries como sustituto de Albon en el Gran Premio de Italia.

"Es simple, realmente; es una industria basada en los resultados, y obviamente el rendimiento no ha estado ahí este año por muchas razones diferentes", dijo Latifi. "El equipo tuvo que elegir una decisión que les pareciera mejor. Y tuvieron que moverse en una dirección diferente. Así que sí, muy, muy sencillo".

"Entiendo la decisión, obviamente. Y yo sólo tengo que, bueno, ya la he aceptado y seguir adelante con la siguiente fase de mi carrera".

"Definitivamente estoy satisfecho con lo que hice. En cierto modo, me ha facilitado la aceptación de la decisión, porque no me arrepiento de cómo hice el trabajo, ni fuera ni dentro de la pista".

"Simplemente no funcionó. Así que sí, no me arrepiento de nada".

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Después de debutar en 2020, Latifi se ganó una segunda temporada con Williams y mostró un progreso respecto a su año de novato, acercándose a su entonces compañero de equipo, George Russell, en más ocasiones y sumando siete puntos. Lo más notable es que superó a Russell cuando terminó en el séptimo puesto en el Gran Premio de Hungría.

Pero Latifi admite que no pudo adaptarse al FW44, construido con el cambio de reglamento para 2022, y sintió que rara vez tuvo la confianza necesaria para mostrar su mejor versión.

"Naturalmente, la filosofía de estos coches, no necesariamente la de nuestro coche, pero ha aumentado la dificultad en la conducción. Obviamente son muy diferentes, están más al límite, son menos flexibles, menos tolerantes, en parte por el neumático, en parte por la aerodinámica, la rigidez, etc".

"A primera vista, no son es agradable conducir con ellos. Y nuestro coche en general, digamos, tuvo algunos defectos fundamentales en el equilibrio. Así que esto es una cosa que yo diría en términos de la carga aerodinámica general que tiene, que sabemos que nos falta carga aerodinámica".

"Obviamente es un problema porque ya sabes, la carga aerodinámica es... siempre quieres más. Y sabemos que nos falta mucho porque cuando llegamos a las pistas con máxima carga aerodinámica somos los menos competitivos, o los menos competitivos en comparación con otras pistas".

"Pero sí, para mí, es sólo el tipo de manejo fundamental del coche, el equilibrio. Con el coche del año pasado, me sentía bastante mejor. Pero aún así, para ser honesto, nunca fue un coche que se adaptara a mi estilo de conducción, tuve que cambiar bastante y adaptarme bastante".

"Pero me resultaba más fácil lidiar con el del año pasado. Y es que la filosofía de ese reglamento del coche era un poco más fácil, mientras que este año, nunca ha encajado".

