Fórmula 1 Las Vegas GP

El GP de Las Vegas revela el diseño de su trofeo inspirado en los carteles de neón

El GP de Las Vegas tiene nuevos trofeos para la ronda de F1 del próximo fin de semana

Redacción Motorsport.com

Publicado: 14 nov 2026, 11:29

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El Gran Premio de Las Vegas presentó un nuevo diseño de trofeo para la ronda de Fórmula 1 del próximo fin de semana, inspirado en la ciudad y sus luces de neón.

El trofeo de los ganadores, de 3,6 kg y 56 cm de altura, llevó seis meses de desarrollo y construcción, y emula los carteles de neón sinónimos del Strip de Las Vegas, en torno al cual está basado el circuito.

El trofeo contiene 122 luces y le da un nuevo significado a la expresión ‘ver tu nombre en luces’ para el ganador, con un diseño único de la ciudad de Nevada.

También presenta una silueta distintiva en forma de V, con las bombillas convergiendo hacia el punto de la V, de manera similar a como las marquesinas vintage de Las Vegas dirigían la atención hacia el nombre del artista destacado, algo que se hizo famoso en la Fremont Street de la ciudad.

Los organizadores de la carrera volvieron a asociarse con Bowen Studios y Ore Designs —que ya habían diseñado los trofeos del GP de Las Vegas de 2023-25— utilizando un modelo 3D y un render antes de desarrollar el producto terminado.

El GP de Las Vegas se disputa del 19 al 21 de noviembre, antes de que la temporada de F1 concluya con las rondas de Qatar y Abu Dhabi en los fines de semana posteriores.

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