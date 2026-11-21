Fórmula 1 Las Vegas GP

La parrilla de salida para el GP de Las Vegas de F1 2026 con las penalizaciones

Esta es la parrilla de salida para la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con todos los pilotos penalizados este in de semana.

Federico Faturos

Edited: 21 nov 2026, 5:16

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

La parrilla de salida para el GP de Las Vegas de F1 2026

1

Max Verstappen

(Red Bull)

2

George Russell

(Mercedes)

3

Lando Norris

(McLaren)

4

Isack Hadjar

(Red Bull)

5

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

6

Kimi Antonelli (P)

(Mercedes)

7

Liam Lawson

(Racing Bulls)

8

Pierre Gasly

(Alpine)

9

Franco Colapinto

(Alpine)

10

Charles Leclerc

(Ferrari)

11

Lewis Hamilton

(Ferrari)

12

Nico Hülkenberg

(Audi)

13

Gabriel Bortoleto

(Audi)

14

Alexander Albon

(Williams)

15

Rafa Camara

(Haas)

16

Sergio Pérez

(Cadillac)

17

Oscar Piastri (P)

(McLaren)

18

Fernando Alonso

(Aston Martin)

19

Valtteri Bottas

(Cadillac)

20

Carlos Sainz (P)

(Williams)

21

Lance Stroll (P)

(Aston Martin)

22

Oliver Bearman (P)

(Haas)

Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lance Stroll y Oliver Bearman fueron penalizados por sustituir componentes de la unidad de potencia.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la novena posición para la carrera en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un tiempo de 1m35s314 para ocupar el 10° lugar, pero ganó una posición por la sanción a Oscar Piastri.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 16° posición de partida para la carrera en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de Cadillac marcó un mejor tiempo personal de 1m37s383 que lo dejó 18° en la Q1, pero arrancará avanzó dos posiciones por penalizaciones de Oscar Piastri y Carlos Sainz.

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 15

1'34.394

S 236.493 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.165

1'34.559

0.165 S 236.081 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 18

+0.223

1'34.617

0.058 S 235.936 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 17

+0.369

1'34.763

0.146 S 235.572 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.372

1'34.766

0.003 S 235.565 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 18

+0.569

1'34.963

0.197 S 235.076 7

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+0.588

1'34.982

0.019 S 235.029 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 18

+0.654

1'35.048

0.066 S 234.866 9

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 17

+0.670

1'35.064

0.016 S 234.827 10

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 18

+0.692

1'35.086

0.022 S 234.772 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+0.803

1'35.197

0.111 S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+0.859

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.066

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.247

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.599

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+1.731

1'36.125

0.132 S 232.235 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 11

1'34.664

S 235.819 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 10

+0.020

1'34.684

0.020 S 235.769 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 9

+0.376

1'35.040

0.356 S 234.886 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 7

+0.445

1'35.109

0.069 S 234.715 5

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 7

+0.600

1'35.264

0.155 S 234.334 6

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 9

+0.749

1'35.413

0.149 S 233.968 7

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 10

+0.792

1'35.456

0.043 S 233.862 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 10

+0.825

1'35.489

0.033 S 233.781 9

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.827

1'35.491

0.002 S 233.777 10

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 10

+0.924

1'35.588

0.097 S 233.539 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 10

+1.046

1'35.710

0.122 S 233.242 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 8

+1.054

1'35.718

0.008 S 233.222 13

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 9

+1.079

1'35.743

0.025 S 233.161 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 10

+1.192

1'35.856

0.113 S 232.886 15

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 7

+1.266

1'35.930

0.074 S 232.707 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.485

1'36.149

0.219 S 232.177 17

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 9

+1.556

1'36.220

0.071 S 232.005 18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 11

+2.719

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 10

+2.736

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 10

+2.886

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 11

+2.937

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 8

+13.341

1'48.005

10.404 S 206.690 Ver los resultados completos

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