Fórmula 1 Las Vegas GP

Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026

Estos son los resultados completos de la Q1, la Q2 y la Q3 de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas de F1.

Federico Faturos

Publicado: 21 nov 2026, 6:04

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Clasificación Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Clasificación Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 15

1'34.394

S 236.493 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.165

1'34.559

0.165 S 236.081 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 18

+0.223

1'34.617

0.058 S 235.936 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 17

+0.369

1'34.763

0.146 S 235.572 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.372

1'34.766

0.003 S 235.565 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 18

+0.569

1'34.963

0.197 S 235.076 7

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+0.588

1'34.982

0.019 S 235.029 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 18

+0.654

1'35.048

0.066 S 234.866 9

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 17

+0.670

1'35.064

0.016 S 234.827 10

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 18

+0.692

1'35.086

0.022 S 234.772 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+0.803

1'35.197

0.111 S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+0.859

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.066

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.247

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.599

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+1.731

1'36.125

0.132 S 232.235 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - Clasificación Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 11

1'34.664

S 235.819 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 10

+0.020

1'34.684

0.020 S 235.769 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 9

+0.376

1'35.040

0.356 S 234.886 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 7

+0.445

1'35.109

0.069 S 234.715 5

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 7

+0.600

1'35.264

0.155 S 234.334 6

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 9

+0.749

1'35.413

0.149 S 233.968 7

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 10

+0.792

1'35.456

0.043 S 233.862 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 10

+0.825

1'35.489

0.033 S 233.781 9

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.827

1'35.491

0.002 S 233.777 10

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 10

+0.924

1'35.588

0.097 S 233.539 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 10

+1.046

1'35.710

0.122 S 233.242 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 8

+1.054

1'35.718

0.008 S 233.222 13

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 9

+1.079

1'35.743

0.025 S 233.161 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 10

+1.192

1'35.856

0.113 S 232.886 15

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 7

+1.266

1'35.930

0.074 S 232.707 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.485

1'36.149

0.219 S 232.177 17

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 9

+1.556

1'36.220

0.071 S 232.005 18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 11

+2.719

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 10

+2.736

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 10

+2.886

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 11

+2.937

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 8

+13.341

1'48.005

10.404 S 206.690 Ver los resultados completos

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