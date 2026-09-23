Las esperanzas de Hamilton y Ferrari por el título de F1 de 2026 están "acabadas", dice Hinchcliffe

El ex piloto de IndyCar Series y comentarista de F1 TV James Hinchcliffe ha declarado que las esperanzas de Lewis Hamilton y Ferrari de ganar el campeonato de Formula 1 de 2026 están "acabadas" tras un costoso abandono en el Gran Premio de España.

El siete veces campeón sufrió un problema de frenos en el flamante circuito de Madring. Como resultado, ahora está 101 puntos por detrás del líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la clasificación, y 20 puntos por detrás de George Russell en segundo lugar.

Ferrari ocupa actualmente el segundo lugar en el campeonato de constructores, pero ahora está 145 puntos por detrás de Mercedes.

Hablando en el podcast F1 Nation, a Hinchcliffe le preguntaron si pensaba que Hamilton y la escudería de Maranello estaban fuera de la lucha por el campeonato.

"Sí, sin duda", dijo. "Tendrán destellos, tendrán carreras. Me encantaría verlos ganar otro gran premio o dos antes de que termine el año, pero estamos hablando de una desventaja de más de tres grandes premios en puntos, bueno, cuatro para Lewis".

Con el campeonato escapándose, Hinchcliffe sugirió que sería beneficioso para Ferrari cambiar su enfoque hacia su campaña de 2027.

"Está hecho. Se acabó. Ahora se trata de trabajar en el '27", añadió. "No tienen que preocuparse por la presión de mantener viva una lucha por el campeonato. Pueden ir a cada fin de semana de carrera, quizá ser un poco más experimentales con las configuraciones, con los desarrollos que llevan a la pista en ausencia de pruebas, ¿verdad?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Si esto hubiera sido hace 15 años, 20 años, y tuvieras este nuevo conjunto de reglamentos y los pilotos estuvieran teniendo dificultades para conducirlos y los equipos intentaran alcanzar al único equipo que lo entendió, estarías rodando en pruebas cada semana entre cada gran premio y trabajando en ello.

"Ahora no tienes esa libertad. Los simuladores solo pueden hacer hasta cierto punto. Y tu único tiempo en el coche de carreras es cuando importa, durante los fines de semana de carrera, lo cual es algo difícil de usar como momento para experimentar y asumir realmente riesgos adicionales, ya sea con la conducción, con cambios de configuración, lo que sea.

"Cuando estás fuera de la lucha por el campeonato, como Ferrari, entonces puedes resignarte a ver casi estos fines de semana de carrera como fines de semana de pruebas."

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