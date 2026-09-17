Lando Norris ha sido visto conduciendo su Ferrari F40 tras el accidente de 2025
Se ha visto a Lando Norris conduciendo su Ferrari F40 en Londres después de que el superdeportivo volviera a circular tras sufrir un accidente a principios de 2025.
Lando Norris, campeón de Fórmula 1 de 2025, ha sido visto conduciendo su Ferrari F40 en Londres, lo que confirma el regreso a la carretera del superdeportivo tras un sonado accidente a principios de 2025.
El F40 de Norris sufrió un accidente en enero de 2025 en las carreteras a las afueras de Mónaco, mientras Norris se encontraba fuera. El vehículo, conducido por un amigo en ese momento, perdió tracción al salir de una curva a la izquierda y chocó contra las barreras de seguridad.
"No [no ha vuelto a la normalidad]. Ocurrió cuando yo estaba fuera. No me hizo ninguna gracia", declaró Norris a The Sun en aquel momento.
El británico recibió el F40 en el último trimestre de 2024. Es uno de los 1.311 ejemplares fabricados entre 1987 y 1992. El modelo, que fue el último supervisado por Enzo Ferrari, fue el primer coche homologado para circular por carretera en superar la barrera de las 200 mph.
Ahora, Norris ha sido visto al volante del F40 en Londres tras quedar tercero en el primer Gran Premio de España, celebrado en el circuito de Madrid.
"Me alegra volver a ver este coche en la carretera, después de que uno de sus amigos lo estrellara hace algún tiempo", comentó un aficionado sobre las nuevas imágenes publicadas en Instagram, mientras que otro añadió: "Qué gusto tan increíble para los coches".
Otra persona escribió: "¿Lando y Lewis comparten coche? ¿Llevan velcro en la parte trasera de las matrículas?".
El siete veces campeón de F1 Lewis Hamilton también ha adquirido recientemente un Ferrari F40 tras vender previamente toda su colección de coches. El piloto de Ferrari presentó su nueva adquisición antes del Gran Premio de Italia.
La colección de coches de Lando Norris
Se cree que los siguientes coches forman parte, o han formado parte anteriormente, del amplio garaje de Norris.
- McLaren 765LT Spider
- McLaren P1
- McLaren Senna
- McLaren 720S
- McLaren 570S Spider
- McLaren GT
- Ferrari F40
- Lamborghini Miura P400
- Porsche Carrera GT
- Nissan Skyline GT-R R32 Liberty Walk
- Shelby Cobra
- Lamborghini Aventador
- Jaguar F-Type Roadster
- Rolls-Royce Wraith
- Land Rover Defender 90
- Lamborghini Urus Performante
- Audi RSQ8
- Fiat 500 Jolly
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