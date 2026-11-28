Fórmula 1 GP de Qatar

Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1

Mercedes lideró todas las sesiones de entrenamientos en Lusail y logró el doblete también la clasificación

Ed Hardy

Edited: 28 nov 2026, 21:27

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Lando Norris quedó "sorprendido" por el ritmo de Mercedes en el Gran Premio de Qatar, y agregó que le da a McLaren una "buena indicación" del nivel en el que necesita estar en la temporada 2027 de la Fórmula 1.

Las Flechas Plateadas hicieron el 1-2 en todas las sesiones hasta la clasificación previa a la carrera del domingo, con George Russell en la pole, y estará acompañado en la primera fila por su compañero de equipo y campeón mundial Kimi Antonelli.

Ambos pilotos quedaron separados por 0.128s, con otras tres décimas hasta Norris, tercero, cuya diferencia de 0.480s respecto a la pole fue en realidad menor que la ventaja que Mercedes había tenido en las sesiones anteriores.

Así, la naturaleza de alta velocidad del Lusail International Circuit simplemente le sentó bien a Mercedes, con su dominante W17 ganador del campeonato disfrutando de este tipo de pistas en 2026.

"Lo estoy, sí, sorprendido por la diferencia", dijo Norris, quien compartirá la segunda fila con su compañero de equipo Oscar Piastri.

"Pero también es un circuito muy diferente. Obviamente sufrimos mucho en Malasia, pero incluso en Malasia, que fue una de las últimas veces en las que realmente tuvimos muchas curvas de alta velocidad, estaba, creo, la curva 6 o la curva 7 y 8, o lo que fuera, ya estábamos bastante lejos, lo que fue una indicación bastante buena de que probablemente aquí íbamos a estar un poco lejos".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Norris terminó noveno en Sepang en octubre, con Piastri sexto, mientras que Mercedes estaba encaminado a ser segundo y tercero por detrás del Red Bull de Max Verstappen hasta el abandono tardío de Russell.

El campeón del mundo de 2025 agregó: "Simplemente no ha habido muchas pistas desde entonces en las que se haya visto de verdad cuáles son las limitaciones puras en alta velocidad.

"Así que aquí, creo que desde que salimos en la FP1, en las primeras vueltas, quedó bastante claro que no estábamos al nivel de ellos.

"Están haciendo un trabajo increíble. Están haciendo un buen trabajo toda la temporada. Probablemente nos dieron, o sí nos dieron, una pequeña sorpresa al mostrar de lo que puede ser capaz un coche en curvas de tan alta velocidad.

"Lo que han hecho muy bien es poder adaptarse a todas las pistas y ubicarse mejor que nosotros.

"Tienen un coche que es muy bueno en alta velocidad, pero si vuelves a Vegas, tenían su coche, que también era uno de los más rápidos en las rectas, y eso es algo con lo que nosotros sufrimos.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Así que creo que nos han dado una buena indicación del nivel en el que necesitamos estar el año que viene".

Piastri expresó ideas similares después de lograr su mejor resultado de clasificación desde el tercer puesto en Bakú en septiembre, tras clasificar a 0.550s de Russell en Qatar.

"Creo que ha sido un poco sorprendente lo competitivos que han sido", dijo el australiano.

"Las pistas en las que los vimos ser realmente competitivos recientemente han sido aquellas con rectas muy largas.

"Obviamente aquí todo se trata del pico de carga aerodinámica en alta velocidad. Hasta ahora han arrasado con todos.

"Definitivamente es buena información de cara al año que viene sobre dónde tenemos que seguir trabajando. Sé que estamos empujando bastante fuerte, así que cruzamos los dedos".

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Así, Piastri confirmó que "tercero y cuarto es definitivamente lo mejor que podíamos haber hecho", señalando que es más un alivio haber clasificado por delante de Red Bull, que fue quinto (Isack Hadjar) y sexto (Verstappen).

"Creo que incluso durante la clasificación parecían competitivos en ciertos momentos", dijo Piastri, quien clasificó 0.046s y 0.087s por delante del dúo de Red Bull.

"Para mí, sentí que todas mis vueltas fueron bastante buenas. Las de Lando también debieron ser bastante buenas.

"No creo que realmente nos quedara nada por sacar. Es bueno estar delante de ellos, pero siempre tenemos que mantenernos por delante".

McLaren, cuarto, está nueve puntos por detrás de Red Bull, tercero, antes de los dos últimos grandes premios de este año.

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