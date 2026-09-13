Lando Norris probará el hipercoche McLaren MCL-HY antes del GP de Azerbaiyán
Lando Norris probará el nuevo hiperdeportivo MCL-HY de McLaren en Portimao mientras el equipo continúa con los preparativos para su programa del Campeonato Mundial de Resistencia del 2027
Lando Norris probará el nuevo hypercar MCL-HY de McLaren en el Algarve International Circuit antes del Gran Premio de Azerbaiyán.
La prueba en el circuito de Portimao está prevista para el lunes 14 de septiembre y permitirá al equipo de Woking continuar el desarrollo del MCL-HY con los comentarios del campeón de Fórmula 1 de 2025.
El MCL-HY de McLaren es la máquina que competirá en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y en las 24 Horas de Le Mans a partir de 2027. El hypercar, impulsado por un motor central V6 biturbo que produce 697 caballos de potencia, ha sido diseñado por McLaren, con Dallara encargándose del chasis.
Norris, que condujo anteriormente el McLaren MCL-HY en Goodwood, ha insinuado en múltiples ocasiones una futura participación en Le Mans. "Sabes, todavía siento que quiero ir y probar otras cosas", dijo en un video publicado en el canal de YouTube de McLaren en mayo de 2026. "Hacer Le Mans, ahora McLaren está haciendo Le Mans, así que quizá vaya y haga eso en algún momento.
"Pero no lo sé. Todavía soy joven, así que aún no he pensado en todo. Pero, sabes, en el futuro espero tener hijos y que se metan en las carreras o algo así, y entonces podré vivir la historia de nuevo".
También confirmó su interés en la carrera de resistencia durante el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán de 2025, cuando dijo a los periodistas que le "encantaría" afrontar el desafío.
Lando Norris, McLaren MCL-HY
Photo by: Jakob Ebrey / Getty Images
La próxima visita de Norris a Portugal llega después del Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madring. Aunque el británico empezó la carrera desde la pole position, perdió terreno después de que un coche de seguridad virtual en mal momento le costara el liderato de la carrera.
El piloto de Mercedes y actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, ganó su octavo gran premio de la temporada. Lo acompañaron en el podio Max Verstappen de Red Bull, y Norris terminó tercero.
La victoria de Antonelli amplió su ventaja en el campeonato de pilotos a 81 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo lugar. Norris está cuarto, por detrás de Lewis Hamilton.
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