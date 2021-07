Norris cree que su pitstop lento le costó el podio en Silverstone

Norris rodaba tercero antes de la parada, pero el tiempo perdido le hizo caer detrás del Mercedes de Valtteri Bottas, y también tuvo que encontrar la forma de superar a Fernando Alonso para finalmente terminar cuarto.

Poco después de la parada, se le oyó decir un insulto por la radio tras darse cuenta de que el finlandés lo había adelantado.

"Me encantaría pensar que sí", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si podría haber mantenido la tercera posición.

"Por supuesto que esas eran mis emociones en ese momento, no estaba muy contento de salir en esa posición".

"Pero al final, si podríamos haber mantenido el tercer puesto es la cuestión, porque los Mercedes fueron mucho más rápidos en el segundo stint y en comparación con todos, de alguna manera dieron un gran paso adelante".

"No sé lo que podríamos haber conseguido, pero al menos aquí, en Silverstone, delante de los aficionados, me habría gustado tener la oportunidad de luchar. Los mantuvimos a raya, no fácilmente, pero sí razonablemente bien en el primer stint. Nunca estuvo en zona de DRS".

"Habría tenido una oportunidad, creo. Tenía la motivación de todo el mundo para ir por ello y empujar".

Norris admitió que la espera en los boxes le había parecido una eternidad.

"Se siente como mucho, sí", dijo. "No sé lo que fue, ¿ocho segundos o algo así? En ese momento todo lo que necesitaba era un buen pitstop y habría salido por delante de Bottas. Y luego lo peor fue que salí detrás de Fernando, lo que significó que no pude empujar en la primera vuelta".

"Destruí mis neumáticos, lo que significó que todo el stint se vio comprometido sólo por empujar tanto en esa primera vuelta para intentar recuperar algo, así que fue como una doble pérdida que tuve".

Sin embargo, no se quejó de la mala parada en los pits.

"Los chicos han hecho un buen trabajo durante toda la temporada y han hecho un progreso constante durante todo el tiempo y los pitstops han ido mejorando, y este es mi primer pitstop malo diría que de toda la temporada".

En un momento dado hubo cierta confusión cuando el equipo le dijo que perdiera una décima en las curvas de alta velocidad para proteger el coche después de que tuviera una vibración en los neumáticos, y Norris pensó inicialmente que le habían dicho que ganara una décima.

"Estaba hablando al final de las rectas, pero es como si hubiera altas revoluciones y demás, así que era un poco difícil de escuchar. Creí que me decían que intentara ganar una décima en la velocidad alta, lo que me hizo pensar que no estaba muy seguro, ¡ya estoy arriesgando mucho!"

"Y en realidad era perder una décima para estar en el lado más seguro, así que sí, no lo escuché claramente, pero estuvo todo bien".