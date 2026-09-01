Lando Norris insiste en que no ha cambiado desde que ganó el campeonato de Fórmula 1

Lando Norris insiste en que haber cumplido el sueño de toda su vida —convertirse en campeón de Fórmula 1— no le ha cambiado como persona, aunque sí le ha aportado una sensación de tranquilidad y confianza al volante.

El piloto McLaren reflexionó sobre su éxito en la conquista del título durante una entrevista con Sky Sports, que se grabó después de que anunciara la renovación de su contrato con la escudería de Woking hasta finales de 2030.

"No me ha cambiado, que es exactamente lo que yo quería", explicó Norris cuando se le preguntó cómo cree que le ha cambiado ganar el campeonato. "No quiero que me cambie. No quiero que cambie quién soy. Creo que simplemente voy por ahí con la sensación de haber logrado algo que muy poca gente en el mundo consigue, y sé que he cumplido el sueño que tenía de niño.

"Eso es algo que, repito, no mucha gente consigue. Así que sé lo afortunado que soy. Sé lo afortunado que he sido de formar parte de un e como McLaren".

Lo que ha cambiado para este piloto de 26 años tras ganar el campeonato es su perspectiva fuera del coche.

"Por un lado, sé que la gente tiene grandes expectativas, y yo mismo tengo grandes expectativas, y ahí es donde empieza todo", afirmó sobre la presión de la actual campaña por el campeonato.

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Lando Norris, McLaren Foto: Pirelli

"Pero también está el hecho de que tuvimos un comienzo de año muy difícil. Hemos tenido muy, muy mala suerte en muchas cosas. Sabíamos que empezaríamos en desventaja. (Luchar por el campeonato) desde luego no era lo primero en lo que pensábamos. El hecho de que se haya convertido en una posibilidad es algo increíble.

"Así que estoy muy tranquilo al encontrarme en la posición de ser el perseguidor, por supuesto. Pero cada vez que salgo a pista, no me siento necesariamente diferente por ello. Cada vez que me pongo el casco, sigo queriendo ganar hoy. Quiero ser el primero hoy. Quiero salir desde la pole. Y esa es la misma mentalidad que siempre he tenido.

"Cambia mi perspectiva, sobre todo cuando estoy fuera del coche. Pero no diría que cambia nada cuando estoy dentro, porque cuando estoy dentro, siempre lo doy al 100 %. Siempre voy a toda máquina. Siempre pienso: “No hagas el ridículo”. Quiero ser el número uno, independientemente de la situación en la que me encuentre.

"Así que, sí, sin duda el simple hecho de estar fuera de la pista, estar más relajado y poder trabajar con el equipo aún mejor que nunca, eso también me está ayudando".