Fórmula 1 GP de Sao Paulo
El festejo fallido de Lando Norris en el podio tras ganar el GP de Brasil
Lando Norris se volvió viral después de romper su botella de champán y parecer recibir en la cara el impacto de los fuegos artificiales durante sus celebraciones en el podio del GP de Brasil
Lydia Mee
Edited: 8 nov 2026, 22:15
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Lando Norris, McLaren
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Lando Norris se volvió viral en las redes sociales después de un percance en el podio del Gran Premio de Brasil.
El piloto de McLaren controló casi todo lo que se le presentó en Interlagos, hasta que llegó al podio.
El campeón de 2025 recurrió a su truco habitual después de recibir el trofeo: se agachó y golpeó la base de la botella de champán contra el suelo para hacer que el contenido saliera espumando por la parte superior. Pero esta vez, la botella cedió con el impacto y se rompió contra el piso. Luego dio un paso hacia adelante y pareció recibir en la cara los fuegos artificiales del podio.
Norris no pareció resultar herido por el incidente y se lo vio tomárselo con humor junto a los pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar, que habían terminado segundo y tercero, respectivamente.
El momento se volvió viral rápidamente en las redes sociales. "Rompió la botella, caminó hacia los fuegos artificiales. No es una victoria que vaya a olvidar fácilmente", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro agregó: "En la próxima carrera le van a entregar un certificado de participación impreso en papel laminado".
"Otro momento clásico de Lando en el podio", publicó otra persona, mientras que alguien más escribió: "Destruyó la botella con un golpe bastante majestuoso... y después metió la cabeza dentro de una corriente de fuegos artificiales. Eso tiene que valer al menos un punto extra o algo así jaja".
Otras reacciones incluyeron: "Clásicas ocurrencias de Lando en el podio" y "Esto fue divertidísimo. Rompe la botella, se lleva la pirotecnia en la cara y después inmediatamente lo rocían entre los dos mientras se muere de vergüenza".
Norris celebra de esta manera desde su época en las categorías junior, y el año pasado explicó cómo funciona en el podcast F1 Explains. "En lugar de agitar la botella y después rociarla, la golpeas contra el suelo", dijo. "El truco aquí es no romperla. Y el truco para eso es tener una botella muy, muy gruesa y resistente".
El percance no empañó demasiado la tarde de Norris. Superó a Verstappen por 14.602 segundos en condiciones cambiantes para conseguir su tercera victoria de la temporada, con Hadjar completando el podio en el tercer lugar.
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