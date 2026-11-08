Fórmula 1 GP de Sao Paulo

El festejo fallido de Lando Norris en el podio tras ganar el GP de Brasil

Lando Norris se volvió viral después de romper su botella de champán y parecer recibir en la cara el impacto de los fuegos artificiales durante sus celebraciones en el podio del GP de Brasil

Lydia Mee

Edited: 8 nov 2026, 22:15

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lando Norris, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Lando Norris se volvió viral en las redes sociales después de un percance en el podio del Gran Premio de Brasil.

El piloto de McLaren controló casi todo lo que se le presentó en Interlagos, hasta que llegó al podio.

El campeón de 2025 recurrió a su truco habitual después de recibir el trofeo: se agachó y golpeó la base de la botella de champán contra el suelo para hacer que el contenido saliera espumando por la parte superior. Pero esta vez, la botella cedió con el impacto y se rompió contra el piso. Luego dio un paso hacia adelante y pareció recibir en la cara los fuegos artificiales del podio.

Norris no pareció resultar herido por el incidente y se lo vio tomárselo con humor junto a los pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar, que habían terminado segundo y tercero, respectivamente.

El momento se volvió viral rápidamente en las redes sociales. "Rompió la botella, caminó hacia los fuegos artificiales. No es una victoria que vaya a olvidar fácilmente", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro agregó: "En la próxima carrera le van a entregar un certificado de participación impreso en papel laminado".

"Otro momento clásico de Lando en el podio", publicó otra persona, mientras que alguien más escribió: "Destruyó la botella con un golpe bastante majestuoso... y después metió la cabeza dentro de una corriente de fuegos artificiales. Eso tiene que valer al menos un punto extra o algo así jaja".

Otras reacciones incluyeron: "Clásicas ocurrencias de Lando en el podio" y "Esto fue divertidísimo. Rompe la botella, se lleva la pirotecnia en la cara y después inmediatamente lo rocían entre los dos mientras se muere de vergüenza".

Norris celebra de esta manera desde su época en las categorías junior, y el año pasado explicó cómo funciona en el podcast F1 Explains. "En lugar de agitar la botella y después rociarla, la golpeas contra el suelo", dijo. "El truco aquí es no romperla. Y el truco para eso es tener una botella muy, muy gruesa y resistente".

El percance no empañó demasiado la tarde de Norris. Superó a Verstappen por 14.602 segundos en condiciones cambiantes para conseguir su tercera victoria de la temporada, con Hadjar completando el podio en el tercer lugar.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Briatore admite que lo hecho por Alpine en Brasil fue “decepcionante”

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



22 d



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



1 mo



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



1 mo



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

More from

Lando Norris





Stella admite que Russell pudo ser el más rápido, pero Norris aprovechó la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



9 h



Stella admite que Russell pudo ser el más rápido, pero Norris aprovechó la lluvia





McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil





Stella confirma el límite de la McLaren MCL40: "Si buscamos el 100%, lo perdemos todo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



7 d



Stella confirma el límite de la McLaren MCL40: "Si buscamos el 100%, lo perdemos todo"

More from

McLaren





McLaren logra un coche más predecible en Brasil con su alerón delantero de especificación 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



7 h



McLaren logra un coche más predecible en Brasil con su alerón delantero de especificación 2027





Las actualizaciones que McLaren trajo al GP de Brasil de F1 con la mira en 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Las actualizaciones que McLaren trajo al GP de Brasil de F1 con la mira en 2027





Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Piastri acepta la sanción por chocar a Lindblad, pero avisa por las primeras curvas de México

Últimas noticias





Red Bull investiga qué falló en el coche de Verstappen durante su remontada en el GP de Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



Red Bull investiga qué falló en el coche de Verstappen durante su remontada en el GP de Brasil





Briatore admite que lo hecho por Alpine en Brasil fue “decepcionante”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 min



Briatore admite que lo hecho por Alpine en Brasil fue “decepcionante”





Vasseur achaca el bajón de Ferrari en Brasil a las presiones de los neumáticos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



21 min



Vasseur achaca el bajón de Ferrari en Brasil a las presiones de los neumáticos





Sanción a Antonelli tras el GP de Brasil por su maniobra en pits ante Colapinto



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



34 min



Sanción a Antonelli tras el GP de Brasil por su maniobra en pits ante Colapinto

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete