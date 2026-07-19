Lando Norris recibe un emotivo elogio del icono de MotoGP Valentino Rossi
La leyenda de MotoGP, Valentino Rossi, ha expresado su orgullo por Lando Norris después de que el británico se proclamara campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en 2025.
La leyenda de MotoGP, Valentino Rossi, ha expresado su inmenso orgullo por Lando Norris tras los éxitos del piloto británico en el campeonato de Fórmula 1.
El campeón de motociclismo reflexionó sobre la trayectoria del piloto de F1 durante una aparición conjunta en el Festival de la Velocidad de Goodwood.
Norris, quien ha idolatrado abiertamente al italiano desde su infancia, se aseguró su primer título en el Gran Premio de Abu Dabi de 2025 tras una dura temporada que incluyó una tensa rivalidad dentro del equipo con Oscar Piastri y una batalla en la recta final con el cuatro veces campeón Max Verstappen.
"Estoy muy, muy orgulloso de Lando", explicó Rossi durante una entrevista con Sky Sports F1. "A veces le escribo para decirle que estoy orgulloso porque, sabiendo que me seguía cuando era niño, y viendo hasta dónde ha llegado y cómo ha ganado el campeonato de Fórmula 1, para mí es fantástico".
Rossi añadió que ver a los seguidores de Norris vestidos de amarillo neón le trae buenos recuerdos de sus propias y famosas aficiones. "Cuando veo la tribuna amarilla, es un gran placer", afirmó. "Es como si una pequeña parte de ella también fuera mía".
Valentino Rossi, Lando Norris
Foto: Yamaha MotoGP
"Este vínculo entre los pilotos de Fórmula 1 y los de MotoGP de es fantástico porque todos los pilotos de MotoGP de son grandes aficionados a la Fórmula 1, y siempre disfrutamos cuando hablamos, porque para nosotros es similar, pero son dos mundos diferentes; siempre lo disfrutamos".
Cuando se le preguntó específicamente sobre la temporada en la que Norris se proclamó campeón, Rossi añadió con una sonrisa: "No quiero pelearme nunca con Verstappen".
Tras admitir que probablemente habría llegado a las manos con el piloto de Red Bull si se hubiera enfrentado a él, Rossi elogió a Norris por su actitud.
"Sí, no sé si es la forma correcta, pero para mí es algo normal. Mantuvo la paciencia, y la madurez que demostró en ese momento marcó la diferencia; creo que, al final, demostró de lo que era capaz y ganó el campeonato, así que estoy muy contento".
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