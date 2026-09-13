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Declaraciones
Fórmula 1 GP de España

Lando Norris critica un VSC "injusto" que le costó la victoria en España en el MadRing

Lando Norris no ocultó su amargura tras el Gran Premio de España, donde la victoria parece habérsele escapado debido al momento en que salió el Virtual Safety Car.

Fabien Gaillard
Publicado:
Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del Gran Premio de España de F1 en Madring
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Autor de una pole position notable este sábado, Lando Norris había hecho lo más difícil al conservar el liderato de la carrera en la salida y luego escaparse frente a Kimi Antonelli hasta llegar a contar con seis segundos de ventaja.

Sin embargo, el británico fue después víctima del peor momento posible para el Virtual Safety Car - desplegado en la vuelta 14 por el incidente de Lance Stroll -, que comenzó cuando ya no podía entrar en boxes y terminó cuando estaba a unos pocos hectómetros de la entrada del pitlane.

Sus rivales directos, Antonelli y Max Verstappen, sí pasaron por boxes bajo VSC y aprovecharon para ganar mucho tiempo al británico en el interminable pitlane del Madring. Ambos terminaron por delante de él al cabo de las 57 vueltas de la prueba.

Preguntado por Sky Sports sobre la posibilidad de que McLaren y él hubieran podido anticipar eventualmente el VSC, el campeón del mundo 2025 respondió: "Había pasado la calle de boxes, así que tendré que hablarlo con el equipo, pero esto no es un juego de adivinanzas, ya sabes. Simplemente tuve mala suerte."

Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Soy el único de toda la parrilla que no paró", añadió, aunque en realidad varios otros pilotos no se detuvieron, por elección. "Así que perdí 20 segundos respecto a toda la parrilla. Está fuera de mi control, está fuera de su control."

"Es una regla que no debería determinar el resultado de una carrera. Una carrera debería ganarla quien es capaz de hacer la mejor actuación, quien quizá asume un riesgo optando por una parada tardía en boxes, alargando su stint, y donde un coche de seguridad puede intervenir eventualmente más tarde y jugar a su favor, porque es uno de los factores determinantes."

Es simplemente… injusto, pero ya ha ocurrido en el pasado. Otros se han beneficiado de ello. Probablemente yo mismo me haya beneficiado en el pasado.

"Pero si todo el mundo se beneficia de una parada en boxes bajo Safety Car o bajo VSC, eso significa que no ganas nada con ello. Es simplemente… injusto, pero ya ha ocurrido en el pasado. Otros se han beneficiado de ello. Probablemente yo mismo me haya beneficiado en el pasado."

No fue mediante un VSC, pero el primer triunfo de Lando Norris en F1, en el GP de Miami 2024, vio al británico ganar la carrera tras una afortunada intervención del coche de seguridad cuando Max Verstappen estaba al mando.

"Es solo que… No creo que muchos pilotos hayan perdido una victoria por esto, así que… Es frustrante. No creo que sea la manera en que se debería perder. Ya lo hemos hablado en los briefings de pilotos, diciendo que deberían dejarlo, al menos durante una vuelta, para que sea justo para todos."

"Hoy fui el único que lo sufrió. Y perdí alrededor de 20 segundos de tiempo de carrera, y es… No es así como debería suceder."

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