Norris dice estar "completamente recuperado" del COVID-19

Norris anunció a principios de enero que había dado positivo por COVID-19 mientras se encontraba de vacaciones en Dubai antes de llevar a cabo un campamento de entrenamiento, lo que lo obligó a completar un autoaislamiento de diez días antes de poder regresar a su casa en el Reino Unido.

Esto convirtió a Norris en el cuarto piloto de F1 en contraer el COVID-19, tras los resultados positivos de Sergio Pérez, Lance Stroll y Lewis Hamilton durante la temporada 2020. Luego Charles Leclerc y Pierre Gasly también han dado positivo por el virus tras su paso por Dubai.

El impacto del COVID-19 ha variado de un caso a otro. Stroll, piloto de Aston Martin, dijo el año pasado que "no fue una recuperación fácil" en las carreras que siguieron a su momento con el virus, mientras que el campeón del mundo, Hamilton, perdió 4 kilos debido al COVID.

Preguntado por Motorsport.com sobre cómo le había afectado el COVID-19, Norris se mostró optimista y dijo que no había afectado demasiado a sus preparativos para la nueva temporada.

"Creo que por suerte para mí, el COVID no fue demasiado malo", dijo Norris.

"Fueron unos pocos días en los que al principio no sentía sabor ni olor, lo normal en realidad, y me sentí muy agotado y cansado durante un par de semanas".

"Desde entonces, me he recuperado por completo y todo ha vuelto a la normalidad. No diría que me afectó demasiado, (aparte de) un poco el entrenamiento".

"No se me permitió salir al exterior en absoluto, no tenía una ventana ni nada. Sólo tenía que hacer algunos entrenamientos básicos en mi habitación, nada de cardio ni correr ni bicicleta. Sólo hacía lo que podía en mi habitación".

"Eso era todo. Aparte de eso, desde entonces he vuelto a la normalidad, en mi casa aquí en el Reino Unido, en mi bicicleta, en mi cinta de correr, lo que sea, todas las cosas normales, el entrenamiento del cuello y simplemente volver a la rutina".

"Pero aparte de eso, estoy bien".

Norris volvió a una pista la semana pasada cuando participó en un test privado de F3 para ponerse en ritmo, y probará el nuevo coche McLaren MCL35M en los próximos días durante un shakedown en Silverstone.

El piloto británico se embarcará en la nueva temporada con la intención de mejorar su impresionante segunda campaña con McLaren el año pasado, en la que ayudó al equipo a terminar tercero en el campeonato de constructores, además de conseguir su primer podio.

Norris explicó que se siente más confiado de cara a la nueva temporada con la experiencia adicional que tiene en su haber, habiendo también terminado el año con fuerza.

"Tengo un poco más de confianza", dijo Norris.

"Puedo llegar a la temporada, puedo llegar a los test de invierno y a la primera carrera sabiendo lo que realmente quiero y lo que quiero de mis ingenieros en el coche".

"Trabajamos un poco más en armonía, y eso traerá más rendimiento por mi parte y como equipo".

Galería: las fotos del McLaren-Mercedes para la Fórmula 1 2021