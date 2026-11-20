Fórmula 1 Las Vegas GP
Norris no teme correr en Qatar y Abu Dhabi: confía en la seguridad de la F1
El piloto de McLaren dice que no tiene preocupaciones personales sobre correr en Qatar y Abu Dhabi
Lydia Mee
Publicado: 20 nov 2026, 1:58
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Lando Norris, McLaren
Foto de: Alex Pantling / Getty Images
El campeón de la Fórmula 1 en 2025, Lando Norris, aseguró que no tiene ninguna preocupación respecto a las dos últimas carreras de la temporada en Medio Oriente, insistiendo en que el campeonato no pondría en riesgo a sus pilotos ni a los equipos.
Tras la cita de este fin de semana en Las Vegas, el campeonato viajará a Qatar del 27 al 29 de noviembre y posteriormente a Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre.
La F1 tuvo que adaptar su calendario este año debido a la situación en la región, trasladando el Gran Premio de Bahréin a Malasia y cancelando el Gran Premio de Arabia Saudita. Imola había sido considerada como sede de reemplazo en caso de que las dos rondas finales en Qatar y Abu Dhabi no pudieran disputarse, pero el trazado italiano ya quedó descartado.
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Al ser cuestionado el jueves en la conferencia de prensa de pilotos en Las Vegas sobre si tenía alguna reserva respecto a viajar a la región, Norris afirmó que está entusiasmado por ir.
"Simplemente tengo ganas de ir. Por mi parte, estoy bien. Supongo que el tema es que viajamos con un equipo grande, así que se trata más de lo que piense el resto de mi equipo. Yo estoy bien", señaló Norris.
El piloto de McLaren reveló incluso que viajará a la región antes de que comiencen los fines de semana de Gran Premio.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Tengo la boda de un amigo en Bahréin la próxima semana. Así que, por el momento, planeaba ir allá y luego seguir hacia Qatar y después a Abu Dhabi. De mi lado, no hay preocupación", comentó.
"Simplemente no creo que el deporte nos ponga en riesgo en este tipo de situación. MotoGP también ya estuvo allí. Así que, por mi parte, no hay preocupaciones".
MotoGP compitió en Qatar a principios de este mes sin ningún contratiempo.
Norris subrayó que la decisión involucra a muchas más personas más allá de los pilotos: "Pero sí, no se trata solo de mí. Supongo que implica a mucha más gente. Son los aficionados, es el personal de los equipos", añadió.
Valtteri Bottas, piloto de Cadillac que también estuvo presente en la conferencia de prensa, coincidió con su postura.
"Voy a correr ahí con seguridad. Sin preocupaciones porque, como dijo Lando, si la Fórmula 1 decide que vamos a ir, no irían si no hubiera un plan claro o si no supieran que va a ser seguro", concluyó Bottas.
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