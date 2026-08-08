Norris ha sido calificado como "un auténtico crack" tras demostrar su fortaleza mental

El exingeniero de carrera de Fórmula 1 Rob Smedley ha elogiado la fortaleza psicológica de Lando Norris, calificando al piloto McLaren de "auténtico campeón".

Durante un episodio del podcast"High Performance Racing", Smedley habló sobre la percepción que tiene el público del campeón de 2025 tras el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. A pesar de una penalización de 10 puestos en la parrilla, Norris mostró un gran ritmo durante toda la carrera.

Aunque terminó el Gran Premio de Bélgica en séptima posición, el británico logró su primera victoria de la temporada en Hungría.

"Cuando te paseas por el paddock y hablas con la gente, creo que tiene un poco de mala fama. Siempre es lo mismo: “Oh, Lando tuvo una carrera en las categorías inferiores increíble y, por lo tanto...”, y es cierto. Increíble en cuanto a lo bien financiada que estuvo su carrera en las categorías inferiores. Creo que lo tenía todo. Pero aún así ha llegado hasta aquí, y todavía tiene que demostrar su valía", explicó Smedley.

"Hay muchos pilotos en cuya carrera juvenil se ha invertido más dinero que en la de Lando Norris y que no han sido capaces de rendir en la Fórmula 1".

Smedley añadió que no cree que las críticas provengan de los aficionados, sino que, en su opinión, provienen de personas "de la periferia" que no forman parte del entorno del equipo.

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Creo que quienes forman parte del equipo, que saben lo duro que es este deporte y conocen lo que hace Lando Norris semana tras semana, no tienen más que elogios para él", continuó.

"El chico es rapidísimo y ahora también es muy constante. Y, de hecho, creo que, a pesar de todas sus tonterías, de su canal de Twitch —o como se llame— y de sus cosas en las redes sociales, y de que sea un personaje un poco peculiar, es un tipo duro.

"Tiene mucha fortaleza mental, y eso ya lo vimos el año pasado. Es muy, muy duro. Así que, sea cual sea su educación, lo que Adam, su padre, haya hecho por él y todo lo demás, olvídate de todo eso. Este chico es auténtico. Es muy, muy resistente".

Tras su victoria en el Gran Premio de Hungría, Norris ocupa el quinto puesto en el campeonato de pilotos con 128 puntos, a 10 puntos de Charles Leclerc, de Ferrari, que es cuarto, y 19 puntos por delante de Max Verstappen, que ocupa el sexto lugar.