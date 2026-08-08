Norris ha sido calificado como "un auténtico crack" tras demostrar su fortaleza mental
Rob Smedley ha elogiado la velocidad, la regularidad y la fortaleza mental de Lando Norris.
El exingeniero de carrera de Fórmula 1 Rob Smedley ha elogiado la fortaleza psicológica de Lando Norris, calificando al piloto McLaren de "auténtico campeón".
Durante un episodio del podcast"High Performance Racing", Smedley habló sobre la percepción que tiene el público del campeón de 2025 tras el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. A pesar de una penalización de 10 puestos en la parrilla, Norris mostró un gran ritmo durante toda la carrera.
Aunque terminó el Gran Premio de Bélgica en séptima posición, el británico logró su primera victoria de la temporada en Hungría.
"Cuando te paseas por el paddock y hablas con la gente, creo que tiene un poco de mala fama. Siempre es lo mismo: “Oh, Lando tuvo una carrera en las categorías inferiores increíble y, por lo tanto...”, y es cierto. Increíble en cuanto a lo bien financiada que estuvo su carrera en las categorías inferiores. Creo que lo tenía todo. Pero aún así ha llegado hasta aquí, y todavía tiene que demostrar su valía", explicó Smedley.
"Hay muchos pilotos en cuya carrera juvenil se ha invertido más dinero que en la de Lando Norris y que no han sido capaces de rendir en la Fórmula 1".
Smedley añadió que no cree que las críticas provengan de los aficionados, sino que, en su opinión, provienen de personas "de la periferia" que no forman parte del entorno del equipo.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
"Creo que quienes forman parte del equipo, que saben lo duro que es este deporte y conocen lo que hace Lando Norris semana tras semana, no tienen más que elogios para él", continuó.
"El chico es rapidísimo y ahora también es muy constante. Y, de hecho, creo que, a pesar de todas sus tonterías, de su canal de Twitch —o como se llame— y de sus cosas en las redes sociales, y de que sea un personaje un poco peculiar, es un tipo duro.
"Tiene mucha fortaleza mental, y eso ya lo vimos el año pasado. Es muy, muy duro. Así que, sea cual sea su educación, lo que Adam, su padre, haya hecho por él y todo lo demás, olvídate de todo eso. Este chico es auténtico. Es muy, muy resistente".
Tras su victoria en el Gran Premio de Hungría, Norris ocupa el quinto puesto en el campeonato de pilotos con 128 puntos, a 10 puntos de Charles Leclerc, de Ferrari, que es cuarto, y 19 puntos por delante de Max Verstappen, que ocupa el sexto lugar.
Share Or Save This Story
Por qué McLaren ha sido cauteloso para introducir su alerón trasero rotatorio de F1
Norris recibe elogios por su actuación "digna de un auténtico campeón del mundo" en Hungría
¿Apenas hay privacidad para las estrellas de la F1? Norris relata un incidente en Londres
Hakkinen explica el "riesgo" en McLaren si va en busca de Verstappen
Esteban Ocon se sincera sobre su inesperado año fuera de la F1: “Volví al coche y lloré”
La victoria de McLaren deja la lucha por el título 2026 "lejos de estar terminada", dice Brundle
Últimas noticias
Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo
IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12
Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar
NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments