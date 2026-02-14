La reacción de Toto Wolff al accidente de tráfico de Andrea Kimi Antonelli con su Mercedes-AMG

El CEO y jefe de equipo de Fórmula 1 de Mercedes, Toto Wolff, bromeó sobre el accidente de Andrea Kimi Antonelli con su nuevo coche de empresa, explicando que, por suerte, lo único que resultó herido fue el ego del piloto italiano.

Antonelli recibió las llaves de un exclusivo Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition de empresa, valorado en aproximadamente 225.000 dólares, antes de la temporada 2026 de F1. Pero después de tener el coche solo unos días, chocó contra una barrera de seguridad en Italia. Por suerte, ningún otro vehículo ni personas estuvieron involucrados en la colisión.

"Creo que está más avergonzado que nadie y eso es lo más importante", dijo Wolff a Sky Sports Alemania en Bahréin cuando le preguntaron cuánto tuvo que soportar las bromas Antonelli cuando regresó a la pista.

"Y de inmediato me pregunté si alguien había resultado herido, si él se había hecho daño o, Dios no lo quiera, si alguien más había salido herido. No, no fue el caso.

"Es una pena por el gran coche, pero al final era solo un coche, incluso si es el mejor AMG", añadió con una sonrisa.

El AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors' Edition de Antonelli es extremadamente raro, con solo 200 unidades construidas. El color base negro obsidiana metalizado, inspirado en el coche de F1 de Mercedes de 2024, estaba complementado por flechas plateadas pintadas a mano en la parte trasera y detalles en turquesa PETRONAS.

El accidente en Serravalle, Italia, fue confirmado por Mercedes en un comunicado oficial. "El sábado por la noche, cerca de su casa en San Marino, Kimi estuvo involucrado en un accidente de tráfico", explicó el equipo de Brackley.

"La policía acudió al lugar tras ser llamada por Kimi. Fue el único coche involucrado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi resultó completamente ileso".

El accidente tuvo lugar antes de que Antonelli volara a Bahréin para los tests de pretemporada.