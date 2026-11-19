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La FIA incorporará comisarios de F1 de tiempo completo desde 2027 para mejorar la consistencia

El organismo rector comenzará a incorporar comisarios permanentes a partir de la próxima temporada, con un grupo que eventualmente se ampliará a entre 12 y 15 oficiales de tiempo completo

Ronald Vording

Edited: 19 nov 2026, 22:01

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La consistencia de las decisiones de los comisarios ha sido un tema de discusión en el paddock de la Fórmula 1 durante años. Si bien la complejidad del reglamento deportivo y de las directrices de carrera es un factor, hay otra pregunta que sigue apareciendo: ¿un panel permanente de comisarios mejoraría la consistencia?

A partir de 2027, la FIA dará un paso en esa dirección. El organismo rector anunció el jueves que avanzará gradualmente hacia comisarios de tiempo completo, con la primera fase comenzando en 2027.

La intención es incorporar un panel de 12 a 15 comisarios de tiempo completo, aunque esa cifra solo se alcanzará con el tiempo. Los primeros comisarios de tiempo completo serán reclutados durante la temporada 2027, y en cada carrera se sumarán a ellos los comisarios habituales de medio tiempo y un comisario piloto, cuyo conocimiento especializado y perspectiva como expiloto de carreras seguirán formando parte del proceso.

El objetivo principal es mejorar la consistencia de las decisiones, aunque según la FIA, la iniciativa va más allá de eso. Al convertir el cargo en uno de tiempo completo, estos comisarios también podrán ser utilizados fuera de los fines de semana de carrera, por ejemplo "para identificar tendencias emergentes y áreas que requieran aclaración reglamentaria" y para capacitar a oficiales de la FIA.

Eso permitiría abordar de manera más efectiva las deficiencias en el reglamento deportivo y en las directrices de carrera que utilizan los comisarios. Por lo tanto, el objetivo no es solo mejorar la consistencia durante las carreras, sino también hacer que las propias reglas y directrices sean más sólidas desde el principio.

Start action

Este movimiento está en línea con lo que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, viene defendiendo desde hace algún tiempo: una mayor profesionalización del panel de comisarios. La FIA considera que ir más allá del actual sistema voluntario y rotativo ayudará a mejorar la continuidad y la consistencia.

Y esa es precisamente una de las áreas clave que la FIA quiere mejorar, al tiempo que destaca que la medida también complementa al Centro de Operaciones Remotas de la FIA, que abrió recientemente en Biggin Hill.

"Esta última gran inversión en el trabajo de los oficiales de la FIA refleja nuestra dedicación a ofrecer los más altos estándares en la toma de decisiones, la equidad y la integridad en el automovilismo. La incorporación de comisarios de tiempo completo es un paso significativo en nuestra misión de larga data de construir un ecosistema dedicado de oficiales en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, y también es una inversión en el futuro de nuestro deporte", dijo Ben Sulayem.

"Este desarrollo ayudará a construir una mayor experiencia y continuidad dentro de nuestra estructura de comisarios, fortaleciendo nuestra capacidad para revisar y mejorar los reglamentos, apoyar el desarrollo de futuros oficiales y garantizar los más altos estándares de actuación consistente de los oficiales en todos nuestros campeonatos".

La FIA está ahora estableciendo el proceso de contratación para la introducción por etapas en 2027, con planes de ampliar el grupo en 2028 y en los años posteriores hasta alcanzar el objetivo de 12 a 15 comisarios de tiempo completo.

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