La esposa de Schumacher se confiesa en una entrevista

Michael Schumacher ha escrito páginas increíbles de la historia reciente de la Fórmula 1. Gran parte de sus éxitos se forjaron en Ferrari, equipo en el que logró cinco títulos de pilotos y seis de constructores. Desgraciadamente, aquel maldito 29 de diciembre de 2013, el alemán tuvo un gravísimo accidente de esquí que puso en grave riesgo su vida.

Después del suceso en Meribel, no se volvió a saber nada del Kaiser, salvo algunas noticias filtradas de manera esporádica por personas cercanas a la familia Schumacher.

Ahora, después de años de silencio, la mujer del heptacampeón, Corinna Betsch, ha hablado en una entrevista con She's Mercedes Magazine.

"En este momento está en las mejores manos posibles y nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo, de eso pueden estar seguros", afirma la esposa de Schumacher.

"Traten de comprender solamente que estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud".

Entre los hijos de Schumacher hay una verdadera pasión por la velocidad, aunque de formas diferentes. Mick corre en la FIA F2 y ya está dentro de la Ferrari Driver Academy, mientras que Gina Maria, en cambio, es campeona de equitación, pasión heredada de su madre.

"No olvido que tengo que darle las gracias a mi marido por todo esto. Un día me dijo que Gina Maria sería mejor que yo y eso no me gustó demasiado, pero tenía razón. Yo trabajaba día y noche con los caballos tratando de entender todo. Él decía que yo era demasiado amable, mientras que mi hija tenía más pundonor. Michael había comprendido entonces que Gina Maria tenía carácter".

Revive la lucha de Schumacher por su sexto título de la F1: