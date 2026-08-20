La duración del contrato de Max Verstappen con Red Bull sorprende a un expiloto de F1

La decisión de Max Verstappen de firmar una extensión de contrato con Red Bull hasta finales de 2030 demuestra que cree en el potencial a largo plazo del programa interno de unidades de potencia del equipo, según el ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Karun Chandhok.

Verstappen ocupa actualmente el sexto puesto en el campeonato de pilotos, con Red Bull alineando a menudo el cuarto coche más rápido esta temporada. A pesar de la pérdida de dominio y los rumores de retirada o de fichajes por Mercedes o McLaren, el tetracampeón ha comprometido su futuro a largo plazo con Red Bull.

Chandhok admitió que no le sorprendió el anuncio, pero sí le sorprendió la duración del contrato.

"Me sorprende un poco la duración. No me sorprende que esté comprometido con ellos", explicó a Sky Sports. "Pensé que sería hasta finales de 2028. El hecho de que haya optado por cuatro demuestra que cree en la viabilidad a largo plazo del proyecto.

"Este año, probablemente han tenido el cuarto coche más rápido en muchas carreras. Ocupa el sexto puesto en el campeonato de pilotos. No es donde Max quiere estar, pero claramente lo han convencido de que el potencial a largo plazo es mejor que este año".

Añadió: "Basta con mirar los dos últimos grandes premios: ha conseguido dos podios. De inmediato el equipo tiene impulso. Eso era lo que siempre iba a hacer falta para que Max se quedara donde está. Quería ver mejoras.

"Fabricar su propio motor en Red Bull es algo increíble si piensas de dónde vienen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Quería ver mejoras en el apartado de la unidad de potencia. Quería ver mejoras por parte del equipo, y siento que desde donde empezaron la temporada hasta donde están ahora, si miras esa trayectoria, probablemente eso es lo que le convence".

La renovación de Verstappen se anunció poco después de que Williams confirmara las extensiones de contrato de Carlos Sainz y Alex Albon. En consecuencia, más de la mitad de la parrilla actual de F1 ya está asegurada para la temporada 2027.

"Siempre nos gusta una buena historia en F1, un poco de revuelo, y en algún momento parecía que iba a ser una gran 'silly season' y que Max iba a ser el instigador de eso", añadió Chandhok.

"Se hablaba de que iría a McLaren, echando a Piastri, luego quizá se hablaba de Mercedes, con Russell o Antonelli pareciendo vulnerables allí. Habría creado una historia enorme, pero resulta que, después de todo, no es tanta 'silly season'. De vuelta a la mesa de dibujo."