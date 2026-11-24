Análisis

Fórmula 1 Las Vegas GP

La carrera al estilo de los óvalos de la F1 en Las Vegas no se debió exclusivamente a los motores

Al Gran Premio de Las Vegas no le faltó acción, pero esto dio lugar a nuevas quejas sobre las carreras "artificiales". Analicemos la cuestión desde otra perspectiva y veamos por qué el despliegue de energía fue solo uno de los factores detrás de los numerosos adelantamientos.

Jake Boxall-Legge

Publicado: 24 nov 2026, 11:54

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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He presenciado suficientes carreras terribles de Fórmula 1 en mi vida como para que, cuando aparece un espectáculo como el Gran Premio de Las Vegas de este año, lo valore enormemente. Me divertí, y sin duda valió la pena despertarse a una hora absurda para ver una carrera ciertamente distinta a cualquier otra que muchos hubieran visto antes.

En realidad, eso no es del todo cierto: fue como otras carreras: el Formula Ford Festival, quizás, o las 500 Millas de Indianápolis, o una carrera de NASCAR en un superspeedway con placa restrictora. En mis años de formación como periodista de automovilismo, pasé un fin de semana en una fecha del 750 Motor Club en Brands Hatch, y la naturaleza siempre cambiante de las carreras de Locost (autos kit derivados del Lotus Seven, para quienes no estén familiarizados) alrededor del corto circuito "Indy" ofrecía 20 minutos de diversión sin concesiones y constantes cambios por el liderato.

Las carreras vienen en todas las formas y tamaños y, en pruebas como estas, las tácticas son diferentes. O bien nadie quiere liderar hasta la última vuelta, o la persona que está conforme con liderar está bastante segura de que puede sostenerlo y controlarlo. Esto fue lo más parecido que se puede tener a una carrera en óvalo dentro de un circuito urbano y, si uno cree que todo se reduce al uso de la unidad de potencia en modo de cosecha y despliegue, no volveremos a ver algo igual cuando cambien los parámetros de despliegue para 2027 y 2028.

Sin embargo, no creo que la forma en que se desarrolló Las Vegas pueda atribuirse por completo a las unidades de potencia. Quizás facilitaron las maniobras en el último cuarto del Las Vegas Strip, debido al punto en el que se activa el modo de adelantamiento y ofrece 0,5MJ extra de energía para usar por vuelta. El botón de impulso también ayudó a producir algunos de los adelantamientos superpuestos, pero eso no explica de manera realista el resto, ni por qué los autos estaban en posición de hacer esas maniobras. Tampoco explica cómo Kimi Antonelli ganó casi un segundo solo por su posición en la recta trasera durante la clasificación, ni cómo Pierre Gasly consiguió la pole en Monza.

El rebufo —o la succión— sí lo hace, y esto tiene que ver con la aerodinámica del coche y no con la unidad de potencia. La dilución del rebufo en los últimos años quizás condicionó a los espectadores a olvidar lo potente que puede ser, y creo que la F1 acertó en algo con las reglas técnicas de 2026.

Cuando esto se combina con el enfoque del diseño de circuitos de los últimos 15 años, hace que el rebufo en carreras como esta sea mucho más efectivo. Desglosemos un poco esta teoría, contextualizada por las últimas temporadas.

Cuando se mira la intención de las regulaciones aerodinámicas de efecto suelo de 2022-25, el foco había estado en mejorar la capacidad de los autos para acercarse entre sí en las curvas, sobre la base de la teoría de que los coches pierden alrededor del 50% de su carga aerodinámica en la estela de otro auto. Al manipular la estela del coche de adelante y reducir la turbulencia teórica que desprendía, las simulaciones demostraban que el auto perseguidor retenía más de su carga aerodinámica.

La lucha en un pelotón compacto caracterizó el GP de Las Vegas de este año.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, hubo una consecuencia de esto; con una estela más pequeña, el efecto del rebufo era considerablemente menor. En teoría, esto estaba bien, ya que la cercanía del auto perseguidor a la salida de una curva podía convertirse en un ataque, y el paquete de 2022 debía poner fin al uso del sistema de reducción de arrastre (DRS), pero el pequeño efecto de succión superó la mejora para seguir a otro coche en curva y finalmente hizo necesario su uso.

El otro problema apareció cuando los aerodinamicistas se adaptaron a la eficiencia aerodinámica de los elementos traseros, reduciendo aún más el efecto del DRS. Un caso concreto: el Gran Premio de Azerbaiyán de 2025. Empezaron a formarse trenes de DRS, pero el auto de adelante tenía suficiente eficiencia aerodinámica para contrarrestar cualquier efecto del DRS en una recta de 2,2 km.

Teóricamente se puede rastrear esto hasta 2009, cuando nacieron los alerones delanteros de ancho completo en un intento por generar más carga en el tren delantero y minimizar lo que se perdía en la estela de otro coche. De nuevo, era una idea sólida sobre el papel, pero tuvo consecuencias, ya que incentivó a los equipos a perseguir diseños de alerón con "outwash".

Al dirigir el flujo por fuera de los neumáticos delanteros, la estela del coche se volvió más ancha; si un auto iba en el rebufo de otro y se atrevía a salirse para intentar adelantar, se enfrentaba a una ráfaga de turbulencia producida por la parte delantera del coche y perjudicaba su tracción general. En parte por eso terminamos con el DRS en primer lugar y, más tarde, con los Pirelli deliberadamente delicados, mientras la dirección del campeonato buscaba cualquier tipo de variación estratégica para inyectar algo de vida en los grandes premios más monótonos.

En algún momento de los últimos 15-20 años, alguien descubrió que tener una recta larga con una curva cerrada al final era la mejor manera de fomentar maniobras de adelantamiento

Parte de los éxitos de la fórmula aerodinámica de 2026 parecen estar en el regreso a los alerones delanteros con inwash, complementados por los wake boards detrás de las ruedas delanteras, que restringen la bolsa de aire sucio a la línea central del coche. Perjudica un poco el seguimiento en curva, pero mejora el efecto del rebufo, incluso con el cambio en la estela producido por los autos en modo de línea recta.

Esto encaja con las batallas de gato y ratón de Las Vegas; un auto perseguidor podía quedar un poco atrás en las curvas, pero recuperar terreno en las rectas. Mientras existan los mecanismos para al menos igualar las pérdidas en curva con el rebufo, es algo positivo. Si esto es algo que se puede preservar para 2030, por ejemplo, el push-to-pass de 100kW puede desplegarse entonces para ayudar a un auto perseguidor a inclinar las probabilidades a su favor.

En algún momento de los últimos 15-20 años, alguien descubrió que tener una recta larga con una curva cerrada al final era la mejor manera de fomentar maniobras de adelantamiento. Con la estela aerodinámica tal como está, la F1 ha podido producir esas maniobras sin necesidad de que el DRS actúe como diferenciador. Eso es una victoria, pero luego tenemos un problema algo mayor cuando llegamos a esos circuitos creados bajo el amparo de un enfoque más 'clásico'.

Verstappen y Russell pasaron las primeras 40 vueltas luchando por el liderato, y el rebufo fue un factor determinante en esa batalla.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Por mucho que a los pilotos les encanten los circuitos con innumerables secciones técnicas, con una amplia variedad de curvas y cambios de dirección, las carreras en esos trazados tienden a ser unidimensionales y a quedar a merced de la estrategia. Para que esos circuitos produzcan carreras genuinamente divertidas, no es una cuestión de aerodinámica, sino de rendimiento de los neumáticos y del mundo de las diferencias entre compuestos. Tener una gama de neumáticos que lleve esas carreras al límite entre una parada o dos mejorará esto.

Los ingredientes están ahí para hacer que las carreras de F1 sean consistentemente espectaculares de una manera sostenible y orgánica. Algunos podrían cuestionar la necesidad de hacerlo, argumentando que las carreras del pasado eran emocionantes sin necesidad de intervención gubernamental y regulatoria, pero eso olvida convenientemente la enorme cantidad de carreras en las que los autos quedaban separados con mucha facilidad después de la primera vuelta: uno apreciaba la habilidad, pero era terrible de ver.

Ahora, antes de que se acuse a uno de no entender nada, hablemos de la otra cara de la moneda. Donde encajan las quejas sobre Las Vegas es en el adelantamiento y contraadelantamiento a ambos lados de la curva 14, donde se volvió fácil montar el adelantamiento con el modo overtake y luego que el piloto perseguidor pulsara el botón de impulso a la salida de la curva y recuperara la posición. Es una crítica razonable. Los adelantamientos se supone que deben ganarse. Que George Russell pueda llegar al Las Vegas Strip a 1,3s de Max Verstappen y terminar rueda a rueda habría sido un escenario soñado antes, y la percepción es que el despliegue le permitió devorarse toda la diferencia.

Sin embargo, esto no es del todo cierto, y creo que es justo replantear esa percepción. El despliegue del modo overtake quizás compensó las últimas 0,3s, pero la potencia del rebufo probablemente hizo el resto; recuerden que Verstappen tiene acceso exactamente al mismo nivel de potencia hasta alrededor de 300 km/h, y a un nivel similar de energía en su batería.

Creo que sería justo elogiar aquí el diseño del chasis de 2026, por darles a los pilotos un auto que —unidad de potencia al margen— en general disfrutan manejar, y que facilita batallas cerradas como esta. El enfoque de las regulaciones de chasis no fue ajustarse a una filosofía aerodinámica de moda, ni tampoco perseguir una teoría utópica sobre mantener los autos más cerca entre sí en curvas de alta velocidad. Los autos fueron diseñados para ser más estrechos, más livianos y poner un poco más de énfasis en la habilidad del piloto. Si podemos mantener ese espíritu cuando lleguemos a 2030, y preocuparnos menos por que las tácticas de despliegue lo dominen todo, la F1 estará en un muy buen lugar.

¿Estoy siendo demasiado optimista? Quizás.

En resumen: mantener los autos, deshacerse del motor... algo que ocurrirá en 2030.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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