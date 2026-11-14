Fórmula 1 GP de Italia

La apelación de Audi contra la decisión sobre Tsunoda en Monza ya tiene fecha

La Corte Internacional de Apelación de la FIA examinará antes de finales de noviembre el recurso de la escudería alemana contra la decisión de los comisarios del Gran Premio de Italia 2026 de no penalizar a Yuki Tsunoda.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 14 nov 2026, 15:22

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La fecha ya se conoce. La Corte Internacional de Apelación de la FIA examinará el miércoles 25 de noviembre, en París, la apelación presentada por Audi contra la decisión de los comisarios del Gran Premio de Italia 2026 de no sancionar a Yuki Tsunoda.

Cabe recordar que el caso se remonta a la segunda salida de la prueba de Monza, el pasado 6 de septiembre. Después de la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc, el procedimiento de salida fue interrumpido y dirección de carrera ordenó una vuelta de formación adicional.

Esa decisión se debió a la posición de Yuki Tsunoda en la parrilla. El piloto japonés, entonces al volante del Racing Bulls, había dudado sobre el cajón que debía ocupar antes de finalmente colocarse en el lugar correcto, aunque un poco atravesado. El director de carrera consideró entonces necesario interrumpir el procedimiento y pedir una vuelta adicional.

Entonces se abrió una investigación para determinar si Tsunoda había provocado esa vuelta de formación adicional, lo que habría constituido una infracción del artículo B5.9.4 del reglamento deportivo de la Fórmula 1 2026.

Este establece que todo piloto que origine una vuelta de formación adicional debe, si está en condiciones de participar en ella, entrar al pitlane al término de la misma y tomar la salida desde ese lugar. En caso de incumplimiento de esta disposición, debe imponerse una penalización de stop-and-go.

Los comisarios habían optado por no sancionar a Tsunoda

Hay en juego un punto para Audi.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Al término de su investigación, los comisarios decidieron no tomar ninguna medida adicional contra el japonés. Apoyándose especialmente en los argumentos de Racing Bulls, consideraron que la colocación de Tsunoda en la parrilla era correcta y que no había tenido incidencia sobre los demás competidores.

Según su interpretación, la vuelta de formación adicional fue ordenada porque el director de carrera no se sentía cómodo ante la situación, y no porque el piloto hubiera cometido una infracción.

Audi, cuyo piloto Gabriel Bortoleto había terminado 11° en Monza, justo detrás de Tsunoda, manifestó de inmediato su desacuerdo. El japonés conservó así la 10ª posición y el último punto otorgado en esa carrera. Después de haber presentado en un primer momento una notificación de intención de apelar, la escudería alemana confirmó oficialmente su recurso el 9 de septiembre, dentro del plazo reglamentario de 96 horas.

Audi considera que el reglamento no deja ningún margen de interpretación sobre las consecuencias de una vuelta de formación adicional provocada por un piloto: según la escudería, Tsunoda debería haber sido obligado a tomar la salida desde el pitlane. El equipo cuestiona así la decisión de los comisarios de no haberle impuesto la penalización prevista por el reglamento.

Una audiencia en París

La FIA confirmó que el caso, con referencia ICA-2026-14, será examinado a partir de las 9:00h del miércoles 25 de noviembre de 2026, en la sede del organismo, en la plaza de la Concordia de París.

La audiencia se celebrará a puerta cerrada, conforme a la decisión del panel de jueces y a la solicitud de la FIA, por razones de confidencialidad. Por lo tanto, los medios y el público no estarán autorizados a asistir, y solo podrán estar presentes los participantes habilitados.

La decisión de la Corte Internacional de Apelación será publicada "lo antes posible" después de la audiencia. Deberá determinar si los comisarios del Gran Premio de Italia aplicaron correctamente el reglamento al elegir no sancionar a Yuki Tsunoda.

Según la decisión, Audi podría eventualmente recuperar el punto de la décima posición, con una incidencia importante en la lucha por el séptimo lugar del campeonato de constructores, donde solo tres puntos separan a la escudería alemana de Haas.

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