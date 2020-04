La 'amenaza' de Briatore a un joven Alonso

Fernando Alonso continúa con sus llamadas diarias a través de Instagram a personajes conocidos y amigos suyos. Después de las de Rubens Barrichello, Marc Márquez o Tony Kanaan, le tocó el turno a Flavio Briatore, figura clave en la carrera deportiva del piloto asturiano.

El magnate italiano tardó algunos minutos en aceptar la llamada del bicampeón del mundo de F1, pero una vez que lo hizo se apresuró a insistir en la importancia de que todo el mundo se mantenga en casa para tratar de luchar contra la pandemia de coronavirus que castiga estas semanas al planeta.

Ambos también recordaron los inicios del piloto español en la Fórmula 1 y Alonso deja claro que la insistencia del italiano hizo que diese el salto al Gran Circo.

"Yo corría entonces en la F3000 y tú me dijiste que me podías ayudar a entrar en Minardi y luego ir a Renault contigo. Te dije que me lo pensaría y que lo hablaría con Adrián Campos, y entonces contestaste: 'No tienes nada que pensar. Si aceptas bien y si no, no estarás nunca en la F1'. Me sorprendió, pero nos entendimos desde el primer día y quiero que la gente lo sepa", comentó Alonso con una sonrisa de oreja a oreja.

Fernando Alonso, en su época de Fórmula 3000. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Luego le tocó a Alonso aguantar estoicamente el recuerdo "divertido", según Briatore, de lo que ocurrió en el GP de Brasil de Fórmula 1 en 2004. Entonces, Alonso partía 8º, al lado de Ralf Schumacher y delante de Fisichella y Trulli. Pero empezó a diluviar y el asturiano se dio cuenta de que le habían puesto los neumáticos de seco en la parrilla.

"En Brasil estaba lloviendo en la parrilla bastante, yo di por hecho que me estaban poniendo los neumáticos de lluvia y cuando me quitaron las mantas vi que llevaba los de seco, entonces por la radio le dije al equipo: '¿Llevo los neumáticos de seco y está lloviendo?' Y me respondieron: 'Hay más coches con esos compuestos, tu compañero de equipo", recordó entre risas Alonso.

"Así que empezamos los dos Renault con neumáticos de seco en plena tormenta. Después de las dos o tres primeras vueltas íbamos últimos [17º en su caso], tratando de mantener el coche en la pista. Pero luego es cierto que paró de llover, se secó muy rápido y en la vuelta cinco o seis nos pusimos primero y segundo porque todos los demás pararon a cambiar ruedas".

Finalmente, el asturiano acabó cuarto aquella carrera, con su compañero, Jacques Villeneuve, en 10ª posición, a una vuelta ya del ganador: Juan Pablo Montoya.

Además, Briatore insistió bastante en el hecho de que Alonso hizo "llegar la F1 a España" y rememoró cómo lograron teñir de azul el Circuit de Barcelona-Catalunya en su primer año con Renault.

"Los colores de nuestros patrocinadores [Mild Seven] coincidían con la bandera de Asturias. Recuerdo que vendimos 80.000 gorras en Barcelona el primer año", comentó Briatore. "Hasta hacía unos meses nadie sabía qué era la F1 en España o no interesaba lo más mínimo, pero logramos que toda la gente estuviera pendiente desde aquel día. Tú sabes lo que me costó a mí vender los derechos de televisión".

