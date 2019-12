Kubica: no fue fácil decirle no a Ferrari

Se sabía que el piloto polaco estaba en conversaciones para tomar una posición de piloto de simulador con Ferrari luego de la salida de sus pilotos de reserva Antonio Giovinazzi y Daniil Kvyat a Sauber y Toro Rosso, respectivamente.

El ganador del Gran Premio de Canadá de 2008 optó en cambio por firmar un acuerdo para regresar a las pistas de la Fórmula 1 el año que viene con Williams, donde estará corriendo a lado de George Russell.

"Sabía lo que me hubiera gustado hacer, pero a veces las cosas son un poco más complicadas de lo que se ven desde fuera", dijo Kubica a Motorsport.com.

“Tuve una oportunidad que me pareció muy interesante y no fue fácil decir que no. Pero al final, soy un piloto de carreras, a pesar de que no he estado corriendo por mucho tiempo, y la mentalidad de competir fue la que ganó. Estoy feliz de haber tomado esta decisión porque es un gran desafío".

A principios de este año, Kubica confirmó un rumor de larga duración sobre la posibilidad que existía de haber sido compañero de Fernando Alonso en Ferrari en 2012, esto antes de que el choque de 2011 en el rallismo lo dejara con una lesión que amenazó su vida e interrumpió su carrera deportiva.

Su regreso a la parrilla con Williams en 2019 marcará la primera vez que compite en un gran premio desde el final de la temporada 2010.

Pero Kubica cree que está preparado para su regreso a la F1 y para comenzar de nuevo en la segunda fase de su carrera.

"No es fácil convertirse en un piloto de F1: no es fácil convencer a la gente de que puedes hacerlo y establecerte en el paddock de F1", dijo Kubica.

“Debes tener mucho impulso para hacerlo porque pasé por esto hace 12 años, y al final, dije que creo que tengo la energía para hacerlo de nuevo".

"No estoy preocupado ni asustado de este desafío y creo que puedo hacerlo funcionar”.

"Tengo una gran oportunidad y es un final feliz en el largo viaje que he realizado”.

El rol de Ferrari de Kubica habría sido similar al que desarrolló con Williams este año, aunque con menos oportunidades en la pista.

Admitió que ajustarse de una posición de desarrollo a ser un piloto de carreras el próximo año tomaría algo de trabajo.

"Cuando conduzco el automóvil, debo tener en cuenta que debo proporcionar información y comentarios de calidad, y que puedo ofrecer un buen ritmo y no arriesgarme nada", dijo Kubica.

“Tengo que cambiar un poco este enfoque porque ahora tengo que trabajar más para un equipo, como lo era, pero ahora también para mí mismo".

"Necesito enfocarme en cosas diferentes que podrían ser útiles cuando estoy compitiendo".