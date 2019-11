Kubica ya ha decidido su futuro... sin despedirse de la F1

Cuando este domingo cruce la bandera a cuadros, Robert Kubica pondrá fin a su trayectoria como piloto titular en Fórmula 1, dejando atrás una etapa divida en dos (de 2006 a 2010 la primera y en 2019 la segunda). Tras un regreso sorprendente, el polaco no ha podido rendir como en sus primeros años, y deja Williams sin brillo.

Al poco potencial del coche se le sumaron las dificultades del polaco por la lesión en la mano que le dejó fuera de la F1 la primera vez, y aun así logró pescar un punto en la alocada carrera de Alemania. Su compañero, el novato Russell, no ha podido sumar en todo el año, pero le ha superado (20-0) en todas y cada una de las jornadas de clasificación.

"La temporada ha sido larga, y no diré nada nuevo si digo que fue bastante exigente. Aunque no vayamos a lograr nada espectacular, tenemos que cerrar esta temporada sabiendo que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Ha sido bueno ver que aunque fue un año difícil para todos, el equipo se mantuvo motivado y trabajando duro", dijo este jueves en Abu Dhabi.

El veterano piloto confirmó que ya ha tomado la decisión, pero al tratarse de un acuerdo a varias bandas aún no está todo cerrado. Pretende seguir en la Fórmula 1 como piloto de desarrollo de algún equipo, y compaginarlo con otro campeonato: "No puedo entrar en detalles porque es algo un poco más complicado y tenemos que asegurarnos de que funcione desde diferentes perspectivas y diferentes puntos".

"Espero que se resuelva antes de Navidad pero sí, soy bastante optimista aunque no todo depende de mí. Ha sido más complicado porque me gustaría combinar diferentes programas, y eso requiere un poco más de trabajo y de compromiso. Creo que todos los ingredientes están ahí y ahora es una cuestión de mezclarlos correctamente. Con suerte, saldrá bien".

Kubica sigue admitiendo que el DTM es su primera opción: "Mi prioridad es el programa donde vaya a competir. Orlen [su patrocinador] quiere seguir en la F1, y estamos viendo si podemos compaginarlo todo, que creo que sería positivo para todos".

"Lo más probable es que vaya al DTM. En Europa, es el campeonato más difícil aparte de la F1. No es fácil para un novato ir allí, pero estaría feliz compitiendo en esa categoría y, si lo podemos combinar con otras cosas, todos seríamos felices".

Por último, Kubica negó cualquier tipo de arrepentimiento de haber vuelto a la F1 a pesar de lo poco conseguido: "No me arrepiento porque nadie me puso una pistola para decidir volver. Sabía que no sería fácil, y sufrimos más problemas de lo esperado, sobre todo al principio, lo que nos ha afectado todo el curso".

"Aún así, mi objetivo era volver a la categoría más alta del automovilismo y desde un punto de vista humano, personal, este ha sido un gran logro. Por supuesto, como piloto esta temporada ha sido muy difícil, pero tomé esa decisión por pasión, tratando de lograr un objetivo. Pero así es la vida, el automovilismo, la Fórmula 1, y por eso la F1 es tan emocionante y tan difícil".

Galería Lista Llegada a la Fórmula 1 1 / 31 Foto de: XPB Images Robert Kubica ascendió a la máxima categoría de la mano de BMW Sauber, con quien ejerció durante las primeras carreras de la temporada 2016 el rol de piloto reserva. Llegó con 21 años. GP de Hungría 2006 2 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica debutó en la F1 reemplazando a Jacques Villeneuve en el equipo BMW Sauber. Acabó la carrera séptimo, pero fue descalificado porque su coche se encontraba 2 Kilos por debajo del peso mínimo según el reglamento. En la imagen, un momento de su primer fin de semana en el que perdió el alerón delantero. GP de Italia 2006 3 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images En apenas su tercer gran premio en la F1, Robert Kubica consiguió el primer podio de su carrera, acompañando en lo más alto en Monza a Michael Schumacher (Ferrari) y Kimi Raikkonen (McLaren). Junto a ellos también aparece el jefe de equipo de los del Cavallino, Jean Todt. GP de Canadá 2007 4 / 31 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Robert Kubica, con el BMW Sauber F1.07, sufrió un terrible accidente tras tocar la rueda trasera derecha del Toyota de Jarno Trulli. Fue de lado a lado del circuito, chocando con ambos muros y dando varias vueltas de campana. Se perdería la siguiente carrera, en Indianápolis, donde se estrenó en F1, como sustituto suyo, Sebastian Vettel. GP de Malasia 2008 5 / 31 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Kubica fue segundo en el GP de Malasia de 2008, el segundo podio de su carrera, el primero de ocho que lograría durante esa temporada. GP de Mónaco 2008 6 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images En la que era su segunda participación en el GP de Monaco, Kubica subió al podio junto a Hamilton y Massa. GP de Canadá 2008 7 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images El mejor día para Kubica y Sauber en F1. Juntos ganaron el GP de Canadá, con doblete para el equipo. El polaco se puso líder del mundial por cuatro puntos sobre Lewis Hamilton, uno de los pilotos involucrados en el accidente a la salida del pitlane durante un Safety Car que puso la carrera a favor de Robert. Kubica ganaba en el mismo lugar donde el año anterior "volvió a nacer". GP de Brasil 2009 8 / 31 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Kubica cerraría 2009 logrando su único podio de ese año en una temporada en la que el equipo BMW Sauber dio un gran paso atrás antes de que la marca alemana decidiera dejar la F1. GP de Australia 2010 9 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Kubica fue segundo en la prueba inicial de la temporada 2010, el GP de Australia, en su estreno con el equipo Renault, el mismo con el cual años atrás había probado por primera vez un F1. GP de Mónaco 2010 10 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images En 2010, por segunda vez en su carrera, Kubica subió al podio en el GP de Mónaco. Fue tercero después de haber logrado salir en primera fila de parrilla. GP de Bélgica 2010 11 / 31 Foto de: XPB Images El último podio de Robert Kubica hasta ahora fue en el GP de Bélgica de 2010, en el que acabó tercero. Pruebas en Barcelona 2018 Williams 12 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW41 GP de Abu Dhabi 2010, un inesperado adiós 13 / 31 Foto de: XPB Images La carrera que cerraba la temporada 2010 fue la última que disputó Robert Kubica en Fórmula 1. Test para iniciar 2011 antes de la tragedia 14 / 31 Foto de: XPB Images Robert Kubica iba a disputar la temporada 2011 con el equipo Lotus Renault, y disputó la primera sesión de test de pretemporada en Valencia. Esta foto es del 3 de febrero de aquel año, y solo tres días después, disputando un rally, sufrió un desafortunado y grave accidente que casi provocó que le tuvieran que amputar la mano. Frenazo y fin en su carrera 15 / 31 Foto de: XPB Images Fue sustituido en el equipo y trató de prepararse para volver en 2012, algo que no sería posible por sus limitaciones físicas. ¿Qué habría sido de su carrera? 16 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Años más tarde, Kubica reveló que había firmado un contrato con Ferrari para 2012. Habría sido compañero de su amigo Fernando Alonso, y habría estado en un equipo capaz de lograr victorias y luchar por el título. Queda la duda de saber qué habría sido de su trayectoria sin aquel accidente. Vuelta a un F1 seis años después 17 / 31 Foto de: Renault F1 Sin opciones en Fórmula 1, Kubica volvió a los rallies, y probó en varias categorías (GT, GP3, Fórmula E, LMP2...). Renault le permitió realizar un test en Valencia, en junio de 2017, con el coche de 2012. Dio 115 vueltas al Circuito de Cheste y empezó a evaluar sus opciones de regreso. Segundo test 18 / 31 Foto de: Renault F1 Un mes después, en Paul Ricard, Kubica dio 90 vueltas. Su test más real 19 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Kubica fue confirmado por Renault para disputar el test post GP de Hungría 2017, su primera prueba de fuego. Al volante de un coche contemporáneo 20 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Con el #46 en el RS17 de Renault, Kubica fue cuarto en su regreso. Dio más de 140 vueltas y descubrió que le habían modificado el volante para adaptarse a sus condiciones. Dejó muy buena impresión y abrió de nuevo la posibilidad a un regreso en 2018. El estado de su brazo 21 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images "Hay gente diciendo que piloto a una mano. No estoy conduciendo con una sola mano", tuvo que aclarar. "Creo que es imposible competir en un F1 con una sola mano. Pero tengo algunas limitaciones y, en cierto modo, mi cuerpo las suele compensar. Lo cual no está mal". Descartado por Renault, en los ojos de Williams 22 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Renault eligió a Carlos Sainz y cerró la puerta a Kubica. Sin embargo Williams se fijó en él y le añadió a la lista de pilotos candidatos para ser compañeros de Stroll en 2018. Prueba con Williams 23 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kubica realizó con el coche de 2014 lo que Williams describió como un "exitoso test", aunque no trascendieron número de vueltas ni tiempos. El equipo británico quería evaluar el estado del piloto y analizar sus opciones. Test oficial con Williams 24 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tras dos jornadas privadas, al volante del Williams FW40 de 2017 Kubica disputó los test de final de temporada en Abu Dhabi. Williams le declaró "apto" para competir en Fórmula 1. Completa el sueño... a medias 25 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kubica logró volver a la Fórmula 1 en 2018, pero no como titular. Williams se decantó por Sirotkin y el polaco tuvo que conformarse con ser piloto reserva. "Fui demasiado sincero al hablar de mis limitaciones", lamentaba Robert. Su rol de probador 26 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Durante 2018 disputó los test de pretemporada y apareció en sesiones de entrenamientos libres, manteniendo su candidatura a ser titular en 2019. Vuelve a la Fórmula 1 a tiempo completo 27 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Con la marcha de Stroll y tras dejar a un lado a Sirotkin, Williams quería un compañero experimentado para el joven Russell, al que fichó para 2019. Robert fue finalmente el elegido y nueve años después pasó a formar parte de la parrilla de la máxima categoría. Su segundo "debut" 28 / 31 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Su regreso no fue el deseado, y tras una serie de fallos y problemas, fue último en clasificación y carrera. Pero era solo el inicio. Un año complicado 29 / 31 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Toda la temporada fue superado por su compañero, el debutante George Russell, y el coche no le permitió luchar por nada que no fuera la parte trasera de la parrilla. Su último punto 30 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En la alocada carrera del GP de Alemania 2019, aprovechó los diversos abandonos y la descalificación de los Haas para acabar décimo, sumando el único punto de la temporada para Williams. Anunció del adiós 31 / 31 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Y, antes del GP de Singapur, equipo y piloto comunicaron que no seguiría en Fórmula 1 para 2020.

