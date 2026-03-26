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Fórmula 1 GP de Japón

Ayao Komatsu, "muy orgulloso" de Ocon al asumir la culpa por el choque con Colapinto

Ocon asumió la responsabilidad por su colisión con Colapinto en Shanghái, ganándose los elogios de su jefe de equipo

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas, está "muy orgulloso" de la forma en que Esteban Ocon reaccionó a su colisión con Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1.

El incidente ocurrió después de que Colapinto entrara a cambiar neumáticos desde la octava posición en la vuelta 32 de la carrera; el Alpine salió de boxes justo delante de Ocon, que intentó una embestida tardía por el interior entre las curvas 1 y 2, pero terminó sin adónde ir y golpeó el coche de su rival, y ambos trompearon.

Colapinto se recuperó para sumar su primer punto con Alpine, pese a los daños en el coche, y Ocon se disculpó con su rival al final de la carrera, antes de hablar con los medios.

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"Merezco la penalización", dijo entonces Ocon. "Estuve peleando con Franco toda la carrera, así que claramente fue culpa mía en ese último incidente. Fui un poco demasiado optimista y el hueco realmente no estaba ahí.

"Me alegra que aun así haya sumado un punto, porque hizo una buena carrera."

Este comportamiento le valió al piloto de Haas elogios entusiastas de Komatsu en el paddock de Suzuka el jueves en la previa del Gran Premio de Japón.

"Esteban aceptó de inmediato que fue su error", dijo el jefe de Haas. "Eso fue, creo, muy, muy bueno. Lo dijo de inmediato en el coche, inmediatamente creo que después de la carrera, y habló con Franco. Así que, de nuestra parte, Esteban estuvo 100% impecable. Así es como me gusta ver comportarse a nuestros pilotos. Así que estoy muy orgulloso de Esteban, de cómo se ha estado comportando."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aunque Colapinto aceptó la disculpa de Ocon y su dirección pidió a sus seguidores que "no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban", este último se enfrentó a una avalancha de abusos en redes sociales, un tema recurrente cuando se trata de los aficionados argentinos hoy en día. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, respondió a esas amenazas de muerte enviando a Ocon una carta de apoyo.

"No puedo controlar lo que dicen otras personas", reflexionó Komatsu. "Pero todo lo que puedo decir es cómo se está comportando Esteban. Para mí, lo apoyo completamente. Hace falta ser una gran persona para reconocer los errores, de inmediato, sin excusas.

"Ya sabes, estuvo compitiendo duro toda la carrera, ¿verdad? Así que se ha sentido frustrado, pero luego cometió un error. Y entonces vino de inmediato y dijo: 'Miren, eso es culpa mía', enseguida. No se puede pedir más que eso."

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas llega a la tercera ronda de la temporada 2026, el Gran Premio de Japón, en cuarta posición en la clasificación de constructores, a solo un punto del vigente campeón del mundo McLaren. Oliver Bearman logró esto por sí solo con los 17 puntos que sumó, pero este rendimiento no significa que Haas sea fácilmente el 'mejor del resto', con Alpine como un claro aspirante a darle pelea.

"Depende mucho del circuito", analizó Komatsu. "En Bahréin, Alpine parecía muy fuerte, y en Melbourne, creo que no fueron tan fuertes como todos esperaban que fueran, ¿verdad? No sé qué está pasando allí, así que no puedo precisar por qué, pero por la razón que sea, no lo fueron. Luego en Shanghái, fueron exactamente lo que esperábamos de Baréin.

"No sé quién va a estar a la cabeza de la zona media. Todo está muy igualado, ya sabes, nosotros, Alpine, Audi y Racing Bulls. Estamos muy, muy cerca. Así que creo que quien tenga una mejor preparación al llegar a cada fin de semana de carrera, quien empiece con buen pie en la FP1, mejorando a partir de ahí, eso puede hacer pasar muy, muy fácilmente de la parte alta de la zona media a la baja. Así que no creo que nadie esté por delante, incluyéndonos a nosotros, para ser justos."

LAS FOTOS DEL JUEVES EN EL GRAN PREMIO DE JAPÓN

Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

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Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

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Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin de Fórmula 1

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