Kimi a Schumacher: reduciré la velocidad para que corramos juntos

El ciclo de la vida es que mientras unos llegan otros se van, y así se cumple en la Fórmula 1, con algunos pilotos dejando la parrilla cada año mientras otros arriban o comienzan a formar su propia historia tras una temporada de novato.

Kimi Raikkonen dejará la F1 al finalizar el 2021 y ahora vive sus últimas cuatro carreras con Alfa Romeo después de una larga trayectoria en el Gran Circo que, hasta hoy en día, lo tienen como el último campeón de Ferrari tras el título obtenido en 2007 al derrotar a los McLaren de Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

Iceman llegó a la casa de Maranello en sustitución de Michael Schumacher y, curiosamente este jueves previo al Gran Premio de Brasil compartió escenario con el hijo del siete veces monarca de la F1, Mick Schumacher, actual piloto del equipo Haas y protegido de la Academia de Pilotos del equipo de Maranello.

Al tenerlos juntos, un reportero preguntó a Schumacher qué significaba para él haber compartido pista con Kimi, un piloto que ha estado en la Fórmula 1 prácticamente desde que el hijo del Kaiser era un niño. El finlandés le dijo en tono de broma al piloto alemán “no respondas”.

Pero el competidor del equipo americano aceptó la pregunta y respondió: “Es genial. Desgraciadamente, no he podido luchar mucho con él, me habría encantado tener la oportunidad de correr probablemente contra él, pero posiblemente tendremos que hacerlo en otro lugar, en una pista nocturna o algo así…”

Las palabras de Schumacher abrieron la puerta a que Raikkonen tomara el comentario con sentido del humor y antes de que el alemán completara su frase él le dijo: “Voy a reducir la velocidad en alguna carrera y vamos a correr”, esbozando una ligera sonrisa, algo que rara vez se ve en el actual piloto de Alfa Romeo.

Ante las palabras de Raikkonen, Schumacher agregó: “Obviamente ha sido un gran placer para mí poder correr contra él. Él corrió contra mi padre y es muy especial, y creo que también para él debe serlo poder decir que corrió contra dos generaciones. ¿Cierto?”.

“Sí. Obviamente, con tu papá tuvimos batallas duras durante todo el año”, señaló el finlandés que está cerca de poner fin a su carrera quien remató con un comentario que ya ha hecho con anterioridad. “En cierto modo hubo buenos momentos, pero es como lo dije antes, me recuerdas mucho a tu papá en todo”.