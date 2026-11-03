Fórmula 1 GP de México

Kimi Antonelli señala el "punto de inflexión" para su campeonato de F1

El piloto de Mercedes logró su primer título de F1 el domingo en México

Ed Hardy

Publicado: 3 nov 2026, 12:12

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Kimi Antonelli calificó al Gran Premio de Japón como el "punto de inflexión" en su temporada de Fórmula 1 en la que aseguró el título, al decir que esa victoria le dio la convicción de que podía convertirse en campeón del mundo.

El piloto de Mercedes aseguró el domingo en México su primer título después de una dominante temporada 2026, con nueve victorias y 16 podios cuando aún restan cuatro rondas.

Antonelli lidera la clasificación desde la tercera ronda en Suzuka, en marzo, al aprovechar un safety car oportuno para superar a su compañero George Russell y al McLaren de Oscar Piastri rumbo a la victoria.

Llegó después de su primera victoria en un gran premio en China apenas dos semanas antes y, en consecuencia, tomó una ventaja de nueve puntos sobre el hasta entonces líder Russell en medio de una racha de cinco victorias consecutivas.

"China fue el comienzo de todo, pero Suzuka fue el primer punto de inflexión porque fue cuando empecé a liderar el campeonato", dijo el piloto de 20 años, que se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1.

"Fue un momento clave para mí, y me ayudó a hacer ese cambio adicional en mi cabeza, me dio una confianza extra para decir: ‘en realidad, podemos ganar esto’.

"Así que definitivamente, especialmente ganar en una pista tan icónica, fue muy especial porque, como dije, fue el primer punto de inflexión para mí en el campeonato. Tomar ese liderato por primera vez me dio esa confianza extra".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Antonelli había sido dominante desde entonces al conseguir un podio en todos los grandes premios salvo tres, con dos de ellos - Barcelona y Silverstone - debido a problemas técnicos en el W17.

Fue esa forma la que llevó a su coronación, mientras que los problemas fueron una constante del lado de Russell, con el favorito de la pretemporada ahora cuarto detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

"Creo que lo principal fue la consistencia que tuvimos durante toda la temporada", añadió Antonelli.

"Incluso cuando la situación parecía un poco complicada, igualmente conseguimos sacar un resultado decente, logramos hacer algo de limitación de daños.

"Esa ha sido la clave, estar siempre ahí. Y también creo que disfrutar cada fin de semana, disfrutar los fines de semana, afrontar el fin de semana e ir al fin de semana con pasión y amor por el deporte, por lo que hago, y simplemente intentar también valorar cada momento.

"Este fin de semana también ha sido muy difícil emocionalmente. No ha sido fácil, pero igualmente intenté valorar el día de hoy, venir al circuito con esa sensación de que hoy podía ser el día, y también la sensación en la parrilla.

"Así que, sí, simplemente intentar disfrutar de verdad cada momento, y eso ha sido lo de la temporada para mí con el equipo.

"Simplemente ir carrera a carrera y disfrutar el fin de semana dentro y fuera de la pista, disfrutar el tiempo con los mecánicos, con los ingenieros y con todos los involucrados, porque al final todavía tengo que recordar que soy muy afortunado de hacer como profesión lo que me encanta hacer".

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