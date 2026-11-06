Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Kimi Antonelli planea una compra especial tras su histórica conquista del título
El recién coronado campeón del mundo de Formula 1, Kimi Antonelli, ha revelado sus planes para celebrar su victoria en el título
Lydia Mee
Publicado: 6 nov 2026, 17:21
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli ha revelado cómo planea recompensarse a sí mismo por haber ganado el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2026.
A pesar de que sus padres vigilan muy de cerca la forma en que gasta su dinero, el piloto italiano declaró a La Gazzetta dello Sport que se consentirá regalándose un auto nuevo.
El joven de 20 años amarró el título el pasado fin de semana en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la F1.
"Mis padres siempre han intentado enseñarme el valor del dinero, y ahora que estoy ganando cantidades significativas, quieren asegurarse de saber cómo y en qué lo gasto", comentó Antonelli a la publicación italiana. "Pero digamos que es un trabajo bastante sencillo conmigo, porque no soy alguien que tenga pasatiempos costosos".
Explicó que la mayor parte de su dinero se va en cosas cotidianas y que su mayor capricho es su simulador de carreras.
"Tengo mi simulador en casa, así que me divierto con eso", explicó el piloto de Mercedes. "No necesito ir de compras. Gasto dinero en comida, cosas para la casa, gasolina... y luego me compro algunas pistas nuevas para correr en el simulador".
Aunque intenta ser cuidadoso con el dinero, añadió que los autos son su excepción.
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"Digamos que en lo que mis padres tienen que vigilarme es en los autos, porque hay un par que realmente me gustaría comprar. Así que creo que me regalaré uno por haber ganado el título", agregó.
Antonelli también tiene una forma un poco menos convencional de celebrar su campeonato, revelando que aún planea cumplir su promesa de teñirse el cabello.
"¡Ya tengo las latas! Ahora solo tengo que decidir si lo hago este fin de semana o tal vez espero a la próxima semana, cuando vaya a la fábrica en Brackley y tenga que hablar frente a todos los empleados", dijo. "Sería divertido presentarme allí con el cabello teñido".
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