Fórmula 1 GP de Qatar

Antonelli cuestiona salir primero en la última tanda de la Q3 en Qatar y perder ante Russell

El campeón del mundo se quedó sin la pole para el Gran Premio de Qatar ante su compañero de equipo George Russell

Lydia Mee

Publicado: 28 nov 2026, 20:08

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El campeón de Fórmula 1 de 2026 Kimi Antonelli dice que Mercedes necesita revisar su decisión de enviarlo primero en las tandas finales de la clasificación para el Gran Premio de Qatar.

El piloto italiano, que había liderado la tabla de tiempos en cada sesión de entrenamientos en el Losail International Circuit, perdió la pole position frente a su compañero de equipo George Russell.

Russell logró la pole con un 1m21.695s en su primera tanda de la Q3, 0.128 segundos por delante de Antonelli. Ningún piloto mejoró en su intento final, lo que dejó al equipo de Brackley copando la primera fila por delante de Lando Norris de McLaren.

Hablando después de la clasificación, Antonelli admitió que había sufrido en la parte media de la vuelta, pero dejó claro que no había querido ser el primero en la fila para las últimas tandas.

"Por mi parte, sufrí mucho en el sector dos hoy. Simplemente no pude enlazar la secuencia", dijo Antonelli.

"Pero tenía buenas sensaciones al entrar en la Q3, y simplemente tenemos que revisarlo con el equipo, porque en esa última tanda, quería salir atrás, pero me enviaron primero. Así que solo tenemos que revisarlo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aunque Antonelli aseguró el título de pilotos en el Gran Premio de México, Russell sigue en la lucha por el segundo puesto en el campeonato. De cara al Gran Premio de Qatar, que es la penúltima carrera de la temporada, el piloto de 28 años ocupa el cuarto lugar en la clasificación.

Max Verstappen de Red Bull es segundo con 304 puntos, Lewis Hamilton de Ferrari es tercero con 267 puntos y Russell es cuarto con 264 puntos. Lando Norris de McLaren, que saldrá tercero en la parrilla en Qatar, es quinto pero con el mismo número de puntos que Russell.

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"Desde que trajimos el paquete de mejoras en Malasia, este es el primer circuito realmente de alta velocidad, que muestra la carga aerodinámica que hemos tenido en esas curvas", dijo Russell después de la clasificación.

"Simplemente hemos ido evolucionando la puesta a punto desde entonces y mejorando poco a poco el coche desde la fase media de la temporada.

"Siempre hemos tendido a ir bien aquí. Es una pista que disfruto mucho. Es una de las mejores del calendario. ¡Que llegue mañana!"

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