La junta secreta entre Senna y Ferrari cuatro días antes de morir

No es ningún secreto que a Ayrton Senna le hubiera gustado acabar su gran trayectoria en Ferrari. Y no es tampoco secreto que hubo algunas conversaciones sobre esa posibilidad antes de su fallecimiento en el Gran Premio de San Marino de 1994. Pero los detalles exactos no se sabían.

En el podcast Beyond the Grid, un canal oficial de la Fórmula 1, el ex presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, habló por primera vez específicamente de su último encuentro personal con Senna, que se produjo cuatro días antes de su muerte.

"Le invité a visitarme un miércoles en mi casa de Bolonia. Mi casa está a media hora en coche de Imola, tal vez 40 minutos", explicó Montezemolo. "Nos reunimos para cenar a las 19:00h, y luego volvimos a Imola".

"Le dije: 'Quiero encontrar la manera de que fiches por nosotros al final de la temporada'. Y me contestó: 'Firmé con Williams, pero si tuviera la oportunidad de llegar a Ferrari, lo preferiría".

Para 1996 Senna quería cambiar a Ferrari

Senna era piloto de Williams en 1994 y, por lo tanto, estaba en el equipo que había dominado la temporada anterior, cuando Prost ganó el título y él estaba con McLaren. También tenía un acuerdo con Williams para 1995, según afirma Montezemolo: "Me dijo que quería considerarlo, quería ver si había alguna opción legal para venir con nosotros solo una temporada después".

Eso habría sido en 1996, cuando sin embargo Michael Schumacher llegó como nueva superestrella a Ferrari. ¿Cómo habría sido la historia sin ese fichaje y con Senna de rojo en lugar del alemán? Montezemolo enfatiza: "Me dijo: 'Quiero terminar mi carrera en Ferrari y convertirme en campeón del mundo con Ferrari".

Montezemolo admite que también hubo reuniones entre Senna y Ferrari antes del 27 de abril de 1994. En 1993, el presidente de Ferrari ya había encargado a su nuevo jefe de equipo, Jean Todt, lograr llevar a Senna a Maranello. "Pero acabábamos de firmar un contrato con Gerhard Berger", recuerda.

Por lo tanto, "no fue posible" fichar a Senna para 1994. Aun así, el brasileño probablemente tampoco hubiera querido eso, porque quería heredar el Williams de Alain Prost, que se retiró a finales de 1993. Sin embargo, hubo al menos una conversación personal. Montezemolo lo cuenta: "Todt se reunió con él en Monza en 1993 en Villa d'Este, en el Lago Como, antes de la carrera".

Ayrton Senna, Williams, Michael Schumacher, Benetton Photo by: Motorsport Images

La postura contra las ayudas a la conducción unió a Senna y Ferrari

Lo que atrajo a Senna, a pesar de la perspectiva deportiva de Ferrari, fue la negativa de la Scuderia a las ayudas electrónicas para la F1 en 1993, cuando el control de tracción y la suspensión activa alcanzaron sus picos máximos. Ferrari se posicionó claramente contra las nuevas tecnologías, probablemente porque no las dominaban, y eso gustó a Senna.

Pero el casco amarillo nunca llegó al coche rojo, una imagen por la que muchos aficionados de Fórmula 1 habrían pagado. Por el contrario, Schumacher aterrizó en 1996, y desde 2000 logró cinco mundiales consecutivos.

Cuando le preguntaron a Montezemolo si esos títulos habrían sido posibles con otro piloto que no fuera Schumacher, contestó: "En 2002, cuando ganó el mundial en Magny-Cours a falta de seis carreras... Nuestro coche era tan bueno que quizás otros hubieran ganado conduciéndolo, pero Michael fue crucial para llegar a ese punto. Habría sido muy difícil lograr esos éxitos sin Michael".