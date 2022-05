Jo Ramírez: Pérez no está al nivel de Verstappen, pero está creciendo Jo Ramírez, ex integrante de McLaren y compatriota de Sergio Pérez, expresó que entendía la razón de las órdenes de equipo de Red Bull para beneficiar a Max Verstappen, y añadió que por ahora el mexicano no está al mismo nivel del campeón del mundo.