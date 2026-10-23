Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Jim Beam revela el impacto en las ventas de su asociación con Cadillac F1

Jim Beam ha informado de un aumento en las ventas y de un mayor compromiso con la marca tras su asociación con el equipo Cadillac de Fórmula 1

Lydia Mee

Publicado: 23 oct 2026, 11:42

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Jim Beam afirma que su asociación con el equipo de Fórmula 1 Cadillac ya ha provocado un aumento en las ventas.

La marca de bourbon de Kentucky, propiedad de Suntory Global Spirits, es socio fundador de Cadillac F1, que se sumó a la parrilla como el 11.º equipo del campeonato en 2026.

Durante un panel en el Autosport Business Exchange en Nueva York el miércoles, KK Hall, vicepresidenta global de marca de Jim Beam, fue consultada por Alyssa Meyers, periodista sénior de Morning Brew, sobre qué había aprendido la compañía acerca de la F1 hasta ahora.

"Oh, para mí, va mucho más allá de la pista como patrocinador", dijo. "Y siempre fue nuestra intención no aparecer simplemente... No quiero decir simplemente, porque la decoración exterior es hermosa y ha habido algunas decoraciones impresionantes hasta ahora y estamos muy orgullosos de eso. Tampoco se trata solo de asegurarnos de que nuestros clientes y nuestros ejecutivos puedan tener un lugar en un club. Todo eso está muy bien.

"Pero para nosotros, se ha tratado de extender la propiedad intelectual y la narrativa. Y tenemos una historia hermosa. Ojalá tengamos la oportunidad de contarla entre nosotros y Cadillac a, como dije, ese menos del 1% de las personas que no tienen esa experiencia.

"Y hacerlo a través de todo, desde transmisiones masivas de televisión hasta experiencias en bares y restaurantes de todo el mundo, presentándonos con grandes roadhouses durante los fines de semana de carrera.

"De hecho, este fin de semana, Cadillac va a hacer la ranch house. Nosotros normalmente hacemos la roadhouse, pero lo estamos haciendo juntos para atraer a personas que no tienen entradas para la carrera. Así que aprendimos a presentarnos fuera de la pista y hacer la programación.

"En nuestro caso, restaurantes, bares, retail, hemos visto un repunte en las ventas y en el valor de salud de marca que seguimos en los mercados donde hemos invertido, y es innegable que funciona".

Cadillac corre en Austin este fin de semana, con el Gran Premio de Estados Unidos disputándose del 23 al 25 de octubre en el Circuit of the Americas.

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