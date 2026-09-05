El jefe de Haas se pone al volante de un histórico coche de F1 antes del GP de Italia
El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, condujo un Footwork Arrows A11B de 1990 antes del Gran Premio de Italia en Monza.
El director del equipo Haas de Fórmula 1, Ayao Komatsu, ha completado una salida a pista, pilotando un Footwork Arrows A11B de 1990 antes del Gran Premio de Italia.
El jefe del equipo japonés se puso al volante del chasis con motor Cosworth durante la visita de la F1 a Monza. El A11B, una evolución del A11 diseñado por Ross Brawn, fue pilotado durante la temporada de F1 de 1990 por Michele Alboreto, Alex Caffi y Bernd Schneider.
Impulsado por un Ford Cosworth DFR V8 de 3,5 litros de aspiración natural, el A11B solo sumó puntos una vez, con el quinto puesto de Caffi en el Gran Premio de Mónaco de 1990.
La salida a pista de Komatsu llegó antes de la 13.ª ronda de la temporada 2026. Aunque Haas tuvo un comienzo decente, sumando puntos en cinco de las seis primeras rondas, desde entonces no ha logrado puntuar. La escudería estadounidense ocupa actualmente el séptimo lugar en la clasificación de constructores con 21 puntos.
Los pilotos Ollie Bearman y Esteban Ocon marcaron el 14.º y 18.º mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos en Monza, el octavo y 18.º mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos y el 14.º y 17.º mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos, respectivamente.
"El Gran Premio de Italia siempre es especial para nosotros, con nuestra oficina de diseño ubicada en Maranello, Italia", explicó Komatsu en la previa del equipo antes del fin de semana de carrera. "Aprovechamos la oportunidad para dar la bienvenida a muchos de nuestros compañeros de equipo a Monza y hacer que vivan aquello por lo que trabajan cada día, y disfruten del ambiente, que es verdaderamente especial.
"Llegaremos a Italia con muchas ganas de dejar atrás de forma definitiva un fin de semana frustrante en Zandvoort. Sin duda hubo aspectos positivos a nivel operativo, pero, en última instancia, todavía buscábamos encontrar más rendimiento del VF-26.
"Este fin de semana traemos otro paquete de mejoras al coche, así que, de nuevo, es fundamental que maximicemos nuestro tiempo de entrenamientos, evaluemos nuestros datos de forma exhaustiva y nos esforcemos por seguir empujando en la zona media.
"Las carreras en la segunda mitad de la temporada llegan una tras otra, lo cual es genial, pero sin duda supone un reto. El año pasado demostramos que podemos seguir encontrando rendimiento hasta bien avanzada la temporada, y ese sigue siendo nuestro objetivo."
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