Jefe de Aston Martin: explotaremos lo mejor que tiene Vettel

Sebastian Vettel terminó 13º en los puntos el año pasado, su peor posición desde su temporada de novato en BMW/Toro Rosso en 2007. Su cuenta de 33 puntos el año pasado fue apenas un tercio de lo que consiguió su compañero de equipo Charles Leclerc, y Vettel admitió que consideró la posibilidad de retirarse antes de firmar con Aston para 2021.

Pero Otmar Szafnauer cree que puede crear un entorno para Vettel en Aston Martin para que vuelva a prosperar, y está dispuesto a poner un "brazo alrededor de su hombro" si es necesario.

"Siempre he dicho, y seguiré diciéndolo, que a los 33 años no se olvida cómo conducir un coche de Fórmula 1 rápidamente", dijo Szafnauer en una llamada con medios de comunicación seleccionados, incluyendo Motorsport.com. "Así que tienen que ser otras cosas. Y trabajaremos incansablemente para asegurarnos de que no introducimos esas cosas, y de hecho las aliviamos".

"Un brazo alrededor del hombro significa que todo el mundo está escuchando sus deseos y sus necesidades. Y trabajaremos duro para asegurarnos de que el coche es de su agrado y la configuración es como él quiere.

"Tenemos que cuidar a dos pilotos. Y si los tratamos por igual, lo cual hemos hecho muy bien en el pasado y preveo que lo haremos también en el futuro, creo que eso es todo lo que se necesita con Seb. Y luego, si no sobredimensiona el coche, conduce como puede, y definitivamente sacaremos lo mejor de él".

Szafnauer dice que su otro piloto, Lance Stroll, tendrá que traer su juego A para enfrentar este nuevo desafío, después de ser derrotado en el campeonato en sus dos años con Racing Point por su compañero de equipo saliente Sergio Pérez.

"Para vencer a Sebastian Vettel, vas a tener que trabajar duro", dijo. "Sebastian tiene una gran ética de trabajo. Y estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que Sebastian se sienta cómodo en nuestro equipo, y le hagamos recuperar su mejor nivel. Así que será muy interesante.

"¿Tiene [Lance] los medios para hacerlo? Por supuesto. Pero, como he dicho, va a necesitar mucho trabajo. Y me imagino que Sebastian también va a intentar vencer a su compañero de equipo".

Szafnauer también aclaró lo que sucedió exactamente cuando fue visto llevando a Vettel en su coche de calle Ferrari Pista a una gasolinera durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, diciendo que se desarrolló como Sebastian había explicado en ese momento.

Dijo: "Fuimos a la gasolinera por el coche que yo conducía, y él tenía uno similar. Ya no tiene uno similar. Porque los vendió todos.

"Pero, sí, esa fue la razón del viaje. Y creo que él iba a hacer, si no recuerdo mal, algo de ciclismo de montaña en Gales y su dirección era la misma en la que yo iba. Y ambos parábamos en la estación de servicio. Así que me dijo, 'Bueno, me subiré contigo'.

"Y conozco a Seb, caramba, desde hace más de 20 años, antes de que estuviera en la Fórmula 1, cuando todavía era piloto de BMW. Así que ha sido un amigo durante mucho tiempo. Y también conozco a sus padres desde hace tiempo. Así que no fue nada diferente de lo que dijo".

GALERÍA: Así luce el Aston Martin AMR21

Detalle del Aston Martin AMR21 1 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 2 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 3 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 4 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 5 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 6 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 7 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 8 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 9 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 10 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 11 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 12 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Aston Martin AMR21 13 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 14 / 15 Foto de: Aston Martin Racing Detalle del Aston Martin AMR21 15 / 15 Foto de: Aston Martin Racing