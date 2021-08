Jean Todt: Al dejar la presidencia de la FIA escribiré un libro

Con la conclusión del mandato de Jean Todt el próximo mes de diciembre, una era llegará a su fin. Después de todo, este hombre de 75 años no sólo dio forma a la Fórmula 1 durante doce años como presidente de la FIA, sino también como jefe de equipo antes de eso.

"Debo decir que he sido bendecido", recuerda Todt con gratitud. "Mi carrera comenzó en 1966 como copiloto (en el Campeonato Mundial de Rallies). Desde 1981, cuando fui nombrado jefe de Peugeot, no he faltado ni un solo día al trabajo hasta hoy, y eso es una bendición a mis ojos".

"Es una especie de mezcla entre un poco de locura y de bendición. Así que seguiré dedicándome plenamente a mi trabajo hasta el 17 o el 18 de diciembre", asegura el francés, que cree que aún es demasiado pronto para hacer un balance sobre lo que ha conseguido en su posición en el organismo rector. "Cuando hablemos de lo que hemos conseguido, de lo que no hemos conseguido, ese será el momento adecuado para hacerme la pregunta".

Todt: Tiene muchos intereses fuera de la Fórmula 1

De todos modos, hablará de ello en detalle en un libro que se publicará a finales de 2022. "Será una combinación de mi historia, las opiniones de algunas personas muy cercanas a mí y mis relaciones con otras cosas que no tienen nada que ver con el automovilismo", explica Todt.

El francés señaló que aunque pocos lo vean, él tiene muchos intereses fuera de las pistas. "Hago muchas otras cosas que probablemente no conozcan. Y eso me cuesta mucho tiempo. Tengo muchos intereses. En cierto modo, es un gran privilegio mantenerme ocupado con cosas que no tienen nada que ver con la Fórmula 1 o el automovilismo porque eso me encanta”.

Así que Todt no se aburrirá en su jubilación. Todavía tiene muchas ideas, dice, y espera poder realizarlas. "Ya no soy un hombre joven", señala este personaje a sus 75 años quien es realista sobre que algún día la llama se apagará.

“No sólo les pasa a los demás. Espero que no nos pase a ninguno de nosotros. Pero tenemos que vivir sabiendo que puede ocurrir. Y, por supuesto, eso determinará nuestras vidas".

Todt es claro en que una vez retirado se apartará del organismo rector del automovilismo y de cualquier forma de vinculación. "No habrá más relación con la FIA", subraya el presidente saliente del organismo mundial. "Eso, de lo contrario, sería insalubre. Por supuesto, siempre estaré disponible si hay alguna pregunta sobre mi trabajo anterior. Pero más allá de eso, ya no tendré nada que ver con la FIA".