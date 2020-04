No hay garantías que los fans quieran ir a las carreras, dice Todt

La pandemia del coronavirus ya ha obligado a posponer o cancelar las primeras nueve carreras de la F1, con otros eventos aún en el aire en función de cómo evolucione la situación internacional.

Pero aunque Todt confía en que la F1 pueda configurar un calendario para más adelante este año, dice que podría encontrarse con la oposición de mucha gente a la hora de ver eventos deportivos en vivo.

"Otro problema que tendremos que afrontar es el interés. Porque cuando todo esto acabe, ¿seguirás queriendo ir a una carrera? ¿Querrás ir a ver un partido? ¿Querrás ir al teatro? ¿Querrás ir a un restaurante, al cine?", dijo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Así que tendremos que aprender cómo comenzar de nuevo, porque ahora estamos todos confinados".

Todt cree que si la F1 puede celebrar dos o tres grandes premios en un mes, entonces es posible que pueda celebrar 18 carreras si todo puede reiniciarse en julio o agosto.

Pero asegura que más allá de que los fans no quieran volver si la pandemia no está 100% bajo control, algunos promotores actuales podrían decidir que sería inapropiado celebrar carreras si el número de muertes continúa en ascenso.

"Una vez que sepamos que podemos empezar, creo que podríamos ver dos o tres carreras en un mes. Si empezamos en julio/agosto y llegamos hasta diciembre, tendremos cinco o seis meses, multiplicados por tres y eso nos da opciones", dice.

"Pero no olvidemos que podríamos afrontar situaciones donde el organizador pueda celebrar su evento de manera segura pero sienta: "No quiero. No tengo ánimos de albergar el evento".

"Así que, al final, este tipo de situaciones pueden ocurrir. Un evento es una celebración y, como dije antes: podríamos estar en una situación en la que todo esté listo, pero no haya ganas de celebrar".

Un escenario posible es que la temporada 2020 de F1 se retrase y tenga que prolongarse hasta principios de 2021. Sin embargo, Todt asegura que cree que es una opción poco probable, aunque se tomará una decisión con los propietarios de la F1, Liberty Media.

"Creo que es algo que se ha discutido y que está en manos de los propietarios de los derechos comerciales. Podrías tener algunos contratos comerciales, por lo que, como órgano regulador, la decisión es decir sí o no. Pero no parece probable".

