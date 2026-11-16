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James Allison revela el mensaje a los nuevos integrantes de Mercedes durante los años sin campeonatos

Allison les dijo a cientos de nuevos empleados que eventualmente ganarían nuevamente el campeonato de la Fórmula 1.

Lydia Mee

Publicado: 16 nov 2026, 15:13

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El director técnico de Mercedes, James Allison, reveló cómo les dijo a cientos de empleados que se sumaron a la estructura de Brackley durante los años difíciles del equipo que algún día ganarían y que el campeonato sería suyo.

Mercedes ganó ocho títulos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021, pero luego pasó cuatro temporadas sin un campeonato antes de quedarse con ambas coronas en 2026, con Kimi Antonelli convirtiéndose en el campeón más joven en el Gran Premio de México y el equipo asegurando el título de constructores en el Gran Premio de Brasil una semana más tarde.

En declaraciones en el NU Silver Arrows Radio Show, Allison dijo que en 2023 notó que muchas de las personas que se habían sumado desde el último título del equipo se sentían con mala suerte.

"Tuve la sensación de que las alrededor de 400 personas que se incorporaron al equipo después de 2021, la última vez que habíamos ganado anteriormente, estaban un poco apenadas por ellas mismas, después de haberse unido a lo que pensaban que era una máquina ganadora, solo para descubrir que habían llegado justo en el momento equivocado", explicó el británico.

Luego se dirigió directamente a ese grupo en una charla ante toda la fábrica.

"No tienen mala suerte; son las personas más afortunadas de esta fábrica, porque vamos a volver a ganar", les dijo. "Y saben que, cuando lo hagamos, ustedes estuvieron allí durante todo ese proceso. No es el campeonato de otro al que se subieron: ustedes lo construyeron. Y siempre podrán llamarlo propio. Es su fiesta".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Allison dijo que ese grupo desde entonces creció hasta "algo por encima de 600" personas, y cree que por eso el título significa aún más para ellos.

"Esas personas saben que este campeonato es algo en lo que estuvieron desde el inicio y que hicieron suyo. Y esa es una sensación particularmente poderosa", agregó.

Allison se mostró interesado en subrayar cuánto del éxito se debe al personal que nunca va a las carreras. Dijo que Mercedes tiene "alrededor de 2.000" personas entre su base de chasis en Brackley y la fábrica de motores de Brixworth.

"Alrededor del 8% del equipo hace la parte de los viajes, y la gran mayoría de lo que hace que todo esto sea posible —lo que crea el tiempo de vuelta y entrega todo esto para que la punta de nuestra lanza pueda realmente usarlo— está aquí, en la fábrica", explicó.

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