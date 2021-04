El hombre que llevó los destinos de Senna-Prost y ahora maneja a Pérez

Julian Jakobi lleva más de 30 años dedicándose a la gestión de pilotos y ha representado los intereses de algunos de los más grandes. En su momento consiguió la increíble hazaña de ocuparse de Ayrton Senna y Alain Prost al mismo tiempo, mientras que más recientemente logró un golpe de efecto al conseguir que Sergio Pérez pilotase para Red Bull Racing.

Es un duro negociador y sigue siendo muy respetado tanto por los pilotos con los que trabaja, como por los equipos que están al otro lado de cada acuerdo.

Julian Jakobi con Eddie Jordan Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Nacido en 1951, Jakobi fue a la Universidad de Oxford a estudiar filosofía, política y economía, una carrera que le proporcionó una buena base para su futuro profesional. A continuación, se formó como contable, obteniendo el título en 1977.

Posteriormente se incorporó a IMG, la gigantesca empresa de representación fundada por el legendario empresario deportivo estadounidense Mark McCormack. Fue jefe de las divisiones de Finanzas de Clientes Internacionales y Deporte Motor, y trabajó con nombres como Bjorn Borg y Nick Faldo, además de Senna y Prost.

En el podcast Beyond the Grid habló sobre los intereses de las dos superestrellas de la F1: "Nunca revelaré los detalles financieros de un cliente a otro. La confidencialidad de los clientes es algo que no se puede poner en duda".

"Así que si un cliente, incluso hoy, me dice: 'Por cierto...', y me hace una pregunta fuera de lugar, le digo: 'Lo siento, no voy a responder a esa pregunta, ya conoces las reglas".

"Y solo me pasó una vez con Ayrton, y una vez con Alain, que intentaron obtener información y yo me negué a darla, y nunca más lo intentaron. Eso no quiere decir que los pilotos hablen. Lo hacen. Incluso hoy en día. Pero lo que dicen entre ellos está bien. Eso no me molesta, pero nunca me sacarán la información".

En 1992 dejó IMG para centrarse en Senna, convirtiéndose en su mánager y en el jefe de la rama internacional de la organización de la leyenda brasileña. A finales de ese año y durante la temporada de 1993, Jakobi ayudó a Senna en sus famosas y prolongadas negociaciones con McLaren.

Tras la muerte de Ayrton en Imola en mayo de 1994, Jakobi continuó trabajando con la familia Senna y la fundación benéfica.

Flavio Briatore, Renault F1 Team Manager habla con Julian Jakobi Photo by: Sutton Images

En 1997, Jakobi fundó el Stellar Management Group. Se ocupó de Prost, Jacques Villeneuve, el as del motociclismo Max Biaggi y la estrella emergente de la IndyCar Dario Franchitti, y también desempeñó un papel clave en la fundación de British American Racing, el equipo que un día se convertiría en la escudería Mercedes de F1.

Dos años después de que Jakobi fundara Stellar, la empresa se fusionó con la conocida empresa de relaciones públicas y marketing de carreras CSS Promotions, y Jakobi se convirtió en el director general de la nueva organización CSS Stellar, asumiendo posteriormente el papel de presidente.

En 2010, dio un nuevo paso en su carrera al crear GP Sports Management, la empresa que dirige en la actualidad. Su cliente más destacado en la actual parrilla de la F1 es Pérez, y Jakobi dirigió al mexicano durante su etapa en Force India y Racing Point. El verano pasado se enfrentó a un gran reto cuando Lawrence Stroll optó por fichar a Sebastian Vettel para 2021, dejando inicialmente a Pérez sin asiento.

Julian Jakobi Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Desde el principio, Jakobi vio a Red Bull como un posible destino, a pesar de la política establecida por el equipo de alinear a sus propios pilotos. No se dio por vencido, y ayudado por el rendimiento de Pérez al más alto nivel en pista en 2020, pudo conseguir ese asiento.

Jakobi también representa al piloto reserva de Haas F1, Pietro Fittipaldi, que se estrenó en el equipo estadounidense para las dos últimas carreras de 2021, y al protegido de Alpine y piloto de F2 Guanyu Zhou.

En Estados Unidos se ocupa de Juan Pablo Montoya, que vuelve a McLaren para la Indy 500 de este año, y de la piloto de resistencia Katherine Legge.

Julian Jakobi, CSS Stellar Management conversa con Juan Pablo Montoya, McLaren Photo by: Sutton Images

La empresa de Jakobi se ha convertido en un actor cada vez más influyente en la escena de la Fórmula E, donde su lista de clientes incluye a Sam Bird, Nick Cassidy, Lucas di Grassi, Andre Lotterer, Jean-Eric Vergne y Oliver Turvey.

También ha seguido trabajando con muchos grandes nombres que se han retirado de la competición, como Franchitti, Allan McNish, Jerome d'Ambrosio y Pedro de la Rosa, mientras que la empresa también representa a estrellas del mundo del skateboarding y del surf.