Jacques Villeneuve: el dominio de Mercedes en 2026 no se parece al de 2014
Jacques Villeneuve cree que el dominio inicial de Mercedes en la Fórmula 1 2026 no es tan abrumador como en 2014.
Jacques Villeneuve ha afirmado que el dominio de Mercedes bajo el reglamento de la Fórmula 1 2026 no es comparable con el de 2014.
El equipo de Brackley dominó el campeonato entre 2014 y 2021, ganando siete títulos de pilotos con Lewis Hamilton y Nico Rosberg, y ocho campeonatos de constructores.
Si bien Mercedes ha ganado todas las carreras de la temporada hasta ahora, incluyendo el Gran Premio de Australia que abrió el año, la carrera sprint de China y el Gran Premio de China, Villeneuve cree que los demás equipos "encontrarán la forma de gestionar mejor su energía".
"Bueno, es un dominio, pero no es enorme. No es como en 2014, cuando había más de un segundo de diferencia y aún tenían potencia extra para aumentar. Y otros autos también tienen el motor Mercedes", dijo el campeón mundial de F1 de 1997 a Sky Sports Alemaina.
"Simplemente parece que han diseñado un auto fácil de manejar, bien equilibrado. Si miras a Russell, ni siquiera está sudando. Es como un paseo por el parque.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
"Aún tiene un pequeño margen, y eso es lo que le permite no ser presionado con facilidad y no destruir sus neumáticos. Los otros equipos encontrarán la forma de gestionar mejor su energía. Pero si miras las carreras, los dos pilotos de Ferrari han tenido mejor ejecución en pista.
"Mira las primeras vueltas. Encontraron en el momento cómo usar su energía y le presentan batalla a Russell. Eso ha sido divertido e impresionante".
El también expiloto de F1 y comentarista de Sky Sports Alemaina, Ralf Schumacher, añadió: "Bueno, tengo que decir que en Melbourne hubo una gran diferencia. Dicho eso, Melbourne es un circuito diferente de todos modos. No cuenta para el resto del año.
"Es algo muy particular en términos de agarre y todo lo demás. Aquí, Ferrari me sorprendió un poco. Y hablando de la gestión eléctrica, de la batería, cuando lo comparas con antes, en la primera parte de la sprint, incluso Ferrari parecía un poco mejor que Mercedes, para ser justos, porque parecían tener más batería en algunas zonas".
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