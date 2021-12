Jackie Stewart: F1 necesitaba un nuevo campeón del mundo

La temporada 2021 de Fórmula 1 pasará a la historia por el gran duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. La temporada ya tiene una importancia histórica y aún se habla de ella semanas después de la apoteosis de Abu Dhabi, y no sólo por los aficionados, incluso los grandes pilotos de carreras del pasado sitúan el año pasado en un lugar especialmente alto en lo que respecta al nivel de la competición y el valor del entretenimiento.

Sir Jackie Stewart, tres veces campeón del mundo con un impresionante palmarés, fue cuestionado si había vivido alguna vez algo comparable, su respuesta fue un contundente: "No, absolutamente nunca en mi vida".

"Nunca en la historia de la Fórmula 1 ha habido un desenlace como el de este año. Esto es extraordinariamente especial. De todos modos, ha sido un gran año con dos equipos que se han puesto al límite", dijo Stewart a Motorsport.com.

El resultado de esa entretenida temporada también es excelente para el deporte, según la leyenda de las carreras de 82 años.

"El público en general y también la comunidad de las carreras necesitaban un cambio. Mercedes-Benz ha dominado el deporte durante muchos años, por lo que era deseable que otra escudería pudiera hacerles frente. Red Bull fue el único equipo capaz de hacerlo, aunque también me alegró ver a Ferrari de nuevo en el podio al final de la temporada".

Ningún problema con las decisiones de Abu Dhabi: "No era Hollywood"

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"De todos modos, este año ha sido un gran éxito y Max Verstappen también ha tenido un rendimiento excepcional como individuo. Lewis Hamilton estará muy decepcionado, pero no debería estarlo en absoluto. Él también ha terminado una gran temporada", son las palabras del tricampeón del mundo.

Por supuesto, la decepción está relacionada con la forma en que Michael Masi ordenó las últimas vueltas, aunque Stewart no ve nada malo en ello.

"Creo que se ha manejado de forma correcta. Se hizo correctamente, no hubo ningún negocio cinematográfico en esto. Esto no era Hollywood, era puro y el público disfruta de esa autenticidad. Nunca en la historia de este deporte ha habido un bloqueo semejante", esto en referencia a los coches que separaban a ambos contendientes detrás del safety car.

Algunos días después algunos pilotos y especialistas consideraron que lo ideal era una bandera roja, pero Stewart tampoco está de acuerdo con eso. "No, porque en realidad no había razón para una bandera roja".

Sea como sea, Verstappen queda para siempre y, como Stewart, inscrito en los libros de historia como campeón del mundo. Stewart, con sus títulos en 1969, 1971 y 1973, es un tricampeón en los anales de este deporte y explica que el primer título es el más difícil de ganar. En ese sentido, ve muchas oportunidades para que Verstappen avance ahora.

Sir Jackie Stewart entrega al ganador de la pole, Valtteri Bottas, de Mercedes, el Premio Fangio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Al menos así lo sentí, sí. Una vez que has ganado tu primer campeonato, has hecho algo que no creías posible. Y cuando tienes uno en el bolsillo, también te da paz y relajación. Por lo menos puedes llevar el segundo y tercero de una manera más cómoda. Después del tercer título, por supuesto, me retiré inmediatamente. Lo había decidido de antemano, pero fue bonito despedirse ganando. Después de eso, no he vuelto nunca más”.

Al menos: no como piloto. Como comentarista, asesor y posteriormente jefe de equipo, Stewart ha seguido involucrado en el deporte que ama.

En 2021 -incluso en tiempo de coronavirus- sigue siendo un invitado bienvenido en el paddock. Este icono de las carreras ha visto cambiar la categoría reina a lo largo de los años y concluye que el año pasado fue al menos un paso en la dirección correcta.

"Creo que la Fórmula 1 es muy fuerte en este momento, sí, y también creo que el deporte tiene un futuro maravilloso por delante. Stefano Domenicali está haciendo un gran trabajo y el deporte no hace más que crecer. La Fórmula 1 es cada vez más grande", concluyó Stewart positivamente después de un año de carreras para apreciar.