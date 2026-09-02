Jackie Stewart explica cómo la mejora de la seguridad en la F1 cambió la forma de correr

Jackie Stewart, tres veces campeón mundial de Fórmula 1, cree que los pilotos modernos de grandes premios pueden ser corredores más agresivos al aprovechar los estándares de seguridad enormemente mejorados de la serie.

En una entrevista con su nieto, Lucas Stewart, el hombre de 87 años reflexionó sobre su incansable impulso por mejorar la seguridad en el automovilismo durante las décadas de 1960 y 1970.

"Son más preventivos en materia de seguridad, pero al mismo tiempo, aprovechar eso la ha llevado a un nivel que nunca antes había existido, y cometen errores, pero los errores no se cobran vidas como lo hacían en el pasado", dijo Stewart cuando se le preguntó cómo han cambiado los estilos de conducción modernos a medida que ha mejorado la seguridad.

"Así que todo ha mejorado. No es más colorida, glamurosa ni emocionante. La Fórmula 1 siempre ha sido así. Y es global. Así que ahora está en muy buena condición. Hay muy pocas posibilidades de muerte en comparación con antes. Así que eso es algo bueno."

Durante la carrera como piloto de Stewart, las consecuencias de un accidente a menudo eran fatales. El hombre de 87 años señaló los bancos conmemorativos dentro de los terrenos de su casa y añadió: "Era ridículamente peligroso. La mayoría de mis amigos están muertos. Casi cada banco de esta zona de nuestra casa aquí está dedicado a un piloto de carreras que perdió la vida.

"Así que tuve que hacer algo al respecto para hacerlo más seguro. Hoy tenemos mejor seguridad en el automovilismo que nunca en la historia del deporte.

"Todos son amigos. Sabes, ni siquiera deteníamos la carrera. Seguíamos conduciendo mientras alguien estaba perdiendo la vida. Es una realidad asombrosa. Y sabías quién era. A veces era la terrible imagen de saberlo solo por su casco, que se había desprendido en el accidente. Ese tipo de cosas no ocurre hoy."

Concluyó: "Hoy se gestiona de forma más completa y no perdemos pilotos en la misma medida. No es imposible que ocurra una muerte, pero ciertamente es improbable en comparación con años pasados."

Cuando su nieto le preguntó cómo espera en última instancia ser recordado, la respuesta de Stewart fue clara.

"Hacer que las carreras fueran más seguras fue una de las cosas que pudo formar parte de mi vida. El número de amigos que murieron, en muchos casos de forma totalmente innecesaria, se redujo a un nuevo nivel, y eso ha sido continuado por muchos otros", dijo el expiloto.

"Pero quizá yo fui el primero porque no necesariamente se recibió bien cuando hacíamos que los circuitos cambiaran para que pudiéramos seguir conduciendo. Todo eso tuvo que ocurrir porque había muchísimas muertes, y era ridículo continuar. Y yo simplemente fui parte de ese periodo."

También lee: Fórmula 1 Por qué la longevidad de los pilotos de F1 es un problema para Ralf Schumacher