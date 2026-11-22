Fórmula 1 Las Vegas GP

Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell

Hadjar fue castigado por conducir innecesariamente lento durante el coche de seguridad en el Gran Premio de Las Vegas

Benjamin Vinel

Publicado: 22 nov 2026, 12:05

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Isack Hadjar recibió una penalización de 10 segundos por conducir innecesariamente lento en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, como consecuencia de sus acciones bajo el coche de seguridad.

La carrera fue neutralizada en la vuelta 19 cuando Sergio Pérez y Rafael Camara chocaron; Max Verstappen lideraba por delante de su compañero Hadjar, pero los Red Bulls y los coches de Mercedes estaban a poco más de un segundo. Por eso, la doble parada en boxes significaba que Hadjar corría el riesgo de perder posición en pista con Russell y otros pilotos.

El francés, por lo tanto, redujo la velocidad, hasta el punto de ser 4.288s más lento que su compañero en esa vuelta. Esto mitigó el efecto de la doble parada, aunque aun así no pudo conservar la segunda posición.

Hadjar recibió ahora una penalización de 10 segundos, cuyo impacto en realidad es marginal, ya que cae del 14° al 15° puesto después de que su alerón delantero se rompiera en el relanzamiento.

"Mientras circulaba por la recta entre las curvas 13 y 14 bajo condiciones de Safety Car, el piloto del Coche 6 recibió instrucciones repetidas de su equipo que indicaban 'cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos'", señaló el informe de los comisarios.

"Siguiendo esas instrucciones, el Coche 6 redujo significativamente su velocidad, llegando en un momento a circular aproximadamente 100km/h más lento que el Coche 3, que estaba delante de él. Los Comisarios determinaron que esta reducción significativa de velocidad fue deliberada y tenía como objetivo crear una brecha con el coche de delante, y no se realizó por motivos de seguridad, permitiendo así al equipo realizar una doble parada en boxes sin que el Coche 6 perdiera tiempo esperando detrás de su compañero en el pitlane.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Además, esta maniobra impactó directamente en los coches que seguían al Coche 6, que se vieron obligados a reducir su velocidad en consecuencia y no pudieron adelantar al Coche 6 debido a las restricciones aplicables bajo condiciones de Safety Car.

"Los Comisarios consideraron que el Coche 6 circulaba innecesariamente lento por razones tácticas y que esa conducta constituyó una infracción de la normativa aplicable. Al tomar su decisión, los Comisarios también tuvieron en cuenta el precedente relacionado con el Coche 4 (Norris) en el Gran Premio de Canadá de 2023, donde se impuso una penalización por una conducta similar".

El choque mencionado, con Pérez haciendo trompear a Camara y rompiendo la suspensión de su Cadillac, le valió al mexicano una penalización de cinco puestos en la parrilla para la ronda de Qatar.

"El Coche 11 (PER) intentó adelantar al Coche 51 (CAM) por el interior, del lado izquierdo, al aproximarse a la curva 14", escribieron los comisarios.

"Los Comisarios señalaron que en ningún momento durante la maniobra el eje delantero del Coche 11 estuvo al menos a la altura del espejo del Coche 51. Los dos coches chocaron en la entrada de la curva 14, lo que provocó el abandono del Coche 11 de la Carrera.

"Aplicando las Directrices de Estándares de Conducción, los Comisarios determinaron que el Coche 11 no se había ganado el derecho a la curva y fue totalmente responsable de la colisión".

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