Fórmula 1 Las Vegas GP
Isack Hadjar: “Parecimos tontos” en Las Vegas porque no me gusta tomar rebufo
Hadjar no es fanático de los rebufos, pero eso le costó caro en la clasificación de Vegas
Benjamin Vinel Filip Cleeren
Publicado: 21 nov 2026, 23:00
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Manuel Eletto
Isack Hadjar admitió haber rendido por debajo de lo esperado en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 por no darse cuenta de lo potente que sería el rebufo en este circuito callejero de alta velocidad.
Hadjar fue 0.67s más lento que su compañero de Red Bull, Max Verstappen, en la Q2 y quedó a 0.44s en la Q3, cuando terminó en la quinta posición, y la diferencia puede deberse en parte a sus preferencias personales, ya que le dijo a Sky Sports F1 que "simplemente no se centró realmente en tener rebufo".
"No tuvimos rebufo", dijo luego el piloto de segundo año a los medios escritos. "Quedamos un poco como tontos ahí fuera para el intento final, pero los otros equipos lo hicieron muy inteligentemente, estacionando el coche en la curva 1 mientras nosotros salíamos de boxes. Al final, vi que estaba solo. [Mi última] vuelta fue buena, pero simplemente eres inútil en la recta, así que preferí abortar".
Consultado por Motorsport.com sobre si se trataba de jugar un poco mejor esos juegos la próxima vez, Hadjar respondió: "De todos modos, no me gustan mucho esos juegos. Me gusta conducir el coche más rápido. Son simplemente cosas que realmente no puedes controlar, es un poco como tirar los dados.
"Realmente no me importa. Mientras sepa que fui más rápido en las curvas, estoy contento con eso".
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Sin embargo, la experiencia de Verstappen dejó en claro lo crucial que podía ser el rebufo.
"El rebufo por aquí es una locura, porque en realidad estuve cerca de quedar eliminado en la Q2", dijo el neerlandés. "Después salí en mi última vuelta y estaba a cuatro o cuatro segundos y medio del coche, y gané como siete u ocho décimas en la vuelta sin ganar realmente tanto en las curvas. Eso te dice cuánto puedes ganar realmente a lo largo de la vuelta si tienes un rebufo decente".
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Pese a no mejorar en su segundo intento de Q3, lo que significó que cayera del cuarto al quinto puesto, Hadjar largará cuarto, con Verstappen heredando la pole position, cortesía de la penalización de cinco lugares en la parrilla para el más rápido, Kimi Antonelli, por exceder su asignación de motor.
"Al final, largamos cuartos mañana, así que estamos en una buena posición para un podio", comentó optimista el francés. "Creo que es una pista en la que se puede adelantar fácilmente con estas rectas enormes, con el reglamento actual. Así que P4, P5, P2… En realidad no importa al final, así que estoy contento".
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